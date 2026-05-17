JUST NU: Så startar Vittsjö och Djurgården
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Vittsjö tar emot Djurgården i damallsvenskans sjätte omgång.
Då startar lagen på följande vis.
Vittsjö tar emot Djurgårdens IF under söndagen.
Djurgården vill ha revansch efter derbyförlusten mot Hammarby och Vittsjö lika så efter den snöpliga förlusten för Uppsala.
Startelvor:
Vittsjö: Vaughan – Klinga, Lind, Ojanen, Tunturi – Galic, Persson, Haddock – Rewucha, Larsson, Cagle.
Djurgården: Koivunen – Lobanova, Ruuskanen, Holmqvist, Svedsen – Duras, Eriksson, Pelgander, Gros – Wantanabe, Hirosawa.
Den här artikeln handlar om: