Märkliga sitsen inför VM: ”Fråga Potter”

Om en knapp månad spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien.

Då kan Graham Potter välja mellan fyra vänsterbackar/vänsterwingbacks.

Elliot Stroud är en av dem som valts ut av förbundskaptenen på positionen.

– Jag är överlycklig att vara med, säger Mjällbys succéman till FotbollDirekt.

Han blev uttagen i VM-truppen i tisdags. Två dagar senare blev Elliot Stroud cupmästare med Mjällby.

Det har varit en händelserik vecka för Uddevalasonen som nu alltså inom loppet av ett halvår vunnit såväl SM-guld som cupguld med Maif.

Mot Hammarby i torsdags var det 2 000 Mjällby-supportrar på plats inför närmare 40 000 åskådare på Nationalarenan i Solna och Stroud njöt av att fira med de gulsvarta efteråt.

– Det var superhärligt. Fotboll handlar om att dela med sig av glädjen. Våra supportrar hade en superlång resa upp till Stockholm och att då ta hem titeln… det var för våra supportrar, säger Stroud som tog dubbel revansch i cupfinalen.

– Vi förlorade ju finalen mot Häcken 2023 och så hade vi revansch att utkräva mot Hammarby efter premiären nu (0-3 i baken). Det var extra eld i baken för oss.

Potter på plats på cupfinalen: ”Hoppas han inte var missnöjd”

En som var på plats på välbesökta cupfinalen var Graham Potter, säkerligen nöjd att se Stroud läckert sätta öppningsmålet i 2-1-segern.

– Jag hoppas han inte var missnöjd. Det är en jättestor ära att få representera sitt land i VM, det är den största äran man kan få som spelare. Att han tycker att jag platsar och att jag är tillräckligt bra… ja det gör mig otroligt stolt.

En snackis efter trupputtagningen var det faktum att Potter valde att ta ut hela fyra spelare på samma position i form av Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Ken Sema och just Elliot Stroud – fyra spelare som alla spelar vänsterback/vänsterwingback.

Frågan är om det är inte är en för mycket sett till att förbundskaptenen bara tog ut två spelare på andra kanten (Emil Holm och Alexander Bernhardsson).

– Haha jag vet inte. Den frågan får du ställa till Potter, säger Stroud som inte har några förväntningar kring speltid i mästerskapet.

– Så långt har jag inte hunnit tänka. Jag är mest bara överlycklig att få vara med.

Fotnot: Bara tre dagar efter cupguldet spelar Mjällby allsvensk match under söndagen hemma mot BK Häcken med avsparkstid 16:30.