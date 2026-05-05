Klart: Svenske tränaren får sparken

Alfred Johansson får sparken från Rosenborg.

Detta efter den tuffa starten på säsongen.

Rosenborg har haft en tuff start på säsongen och har enbart fått ihop fem poäng på sju matcher. Den svaga starten innebär konsekvenser.

Den norska klubben meddelade under tisdagsmorgonen att man fattat ett beslut om att den svenska huvudtränaren Alfred Johansson får lämna klubben.

– Alfred en exceptionellt trevlig och hygglig person, som alla i klubben har lärt sig att älska. Det gör en dag som denna, där våra vägar skiljs åt för den här gången, extra svår. Men med tiden har resultaten inte varit tillräckligt bra. Då fick det tyvärr bli så, säger Rosenborgs ordförande Gotaas Johnsen i ett uttalande.

Sportchefen Alfred Finnbogason:

– Vi vill tacka Alfred för det jobb han har gjort för Rosenborg. Han har visat stort engagemang, hög professionalism och en stark lojalitet mot klubbens strategi och värderingar, och vi önskar honom all lycka framöver.

Den svenska tränaren säger följande om att lämna:

– När jag lämnar Rosenborg efter två och ett halvt år vill jag sammanfatta det som bra år. Jag har haft förmånen att se fram emot varje dag på jobbet och den tid jag har haft här i Trondheim, tillsammans med min familj. Som huvudtränare har jag alltid haft ett gott samarbete med styrelsen och ledningen, hela administrationen på Brakka, personalen och våra spelare. Det finns så många fantastiska och trevliga människor i och runt den här klubben att jag önskar dem all lycka, säger Johansson om sitt avsked.

Enligt NRK kommer Johansson att ersättas av Alexander Tettey som tar över som interimstränare i klubben.