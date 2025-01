Officiellt: HTFF presenterar dubbla nyförvärv

Hammarby ligger inte på latsidan denna vinter.

Under fredagseftermiddagen presenterar klubben dubbla nyförvärv från Nigeria.

Detta i form av Odera Samuel Onuchukwu Adindu och Chikezie Augustine Okolie som lånas in under säsongen.



Det händer mycket på transfermarknaden för Hammarby. Så sent som igår presenterades till slut Paulos Abraham efter mycket om och men.



Idag står det klart att ytterligare två spelare ansluter till Bajen och HTFF. Det handlar om Nigerianerna Odera Samuel Onuchukwu Adindu och Chikezie Augustine Okolie som lånas in över 2025. Lägg där till att det finns en köpoption i båda spelarnas kontrakt.



Yttermittfältaren Adindu är född 2006 till skillnad från ytterbacken Okolie som är född 2004. De båda kommer senast från spel i den nigerianska akademin Future Pro Soccer FC.



Hammarbys sportchef, Mikael Hjelmberg, om nyförvärven:



– Vi välkomnar Adindu och Okolie till Hammarbyfamiljen och ser fram emot att utvärdera och utveckla dom i vår verksamhet. Båda två har ungdomslandskamper med Nigeria på sitt CV och det ska bli väldigt spännande att se vad vi kan uträtta tillsammans. Båda två kommer starta upp och ha sin huvudsakliga bas i HTFF, säger sportchefen till Hammarby.