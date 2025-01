Uppgifter: AIK nära anfallare – dementin: ”Synd”

AIK är på anfallsjakt.

Enligt sajten Fussballeuropa.com ska Stockholmsklubben vara nära Ali Reghba, 25, från Irland.

”Det är synd att det inte stämmer”, skriver chefsscout Fredrik Wisur Hansen på X.

AIK kan vara på väg att tappa en av sina viktigaste spelare. Den stora snackisen under vintern har varit stjärnanfallaren Ioannis Pittas vara eller icke vara i Stockholmsklubben. Så sent som under tisdagen rapporterade Sportbladet att cyprioten inte medverkar på AIK:s träningsläger i Marbella, samtidigt som han slutförhandlar med CSKA Sofia, Ulsan Hyundai och Legia Warszawa.

Sportchef Thomas Berntsen har tidigare bekräftat att en anfallare ska in till nästa säsong – oavsett om Pittas blir kvar eller inte.

– Vi kommer hämta in en spetsanfallare oavsett om vi säljer Pittas eller inte, sa han i början av januari.

Nu uppger sajten Fussballeuropa.com att AIK visar konkret intresse för den irländske anfallaren Ali Reghba, 25. Den allsvenska tvåan ska, enligt uppgifterna, ha lagt ett bud till Rabotnicki Skopje i Nordmakedonien värt 120 000 euro (drygt 1,3 miljoner kronor).

Samtidigt rapporteras serbiska FK TSC Backa Topola också ha lagt ett bud på 25-åringen.

Ryktet ska dock vara felaktigt. Det menar AIK:s chefsscout Fredrik Wisur Hansen.

”Det är egentligen synd att det inte stämmer”, skriver norrmannen på X.

Ali Reghba har en bakgrund i Leicesters U21-lag. Anfallaren har tillhört Rabotnicki sedan början av 2024. Denna säsong har han gjort sju mål och fem assist på 16 ligamatcher.

Anfallaren har gjort U-landskamper för Irland.

