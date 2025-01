Uppgifter: Neymar kan återvända hem

Neymar kan återvända till klubben han fostrades i.

Enligt uppgifter är han nära en övergång till Santos.

Neymar, 32, ser ut att vara nära att återvända till Santos. Enligt flera rapporter, inklusive från transferjournalisten Fabrizio Romano, har Santos lämnat ett formellt lånebud för brassestjärnan till Al-Hilal. Klubben uppges vara nära en överenskommelse om att få Neymar på lån under vårsäsongen.



Tidigare i veckan blev det klart att Neymar inte registrerats för spel i den andra halvan av Saudi Pro League-säsongen, vilket begränsar hans medverkan till Al-Hilals matcher i asiatiska Champions League.

Neymars framtid hos Al-Hilal är nu osäker, och en flytt tillbaka till Santos kan innebära att han redan spelat sin sista match för den saudiska klubben.



Neymar kontrakt, värt 100 miljoner euro, löper ut i sommar, vilket skulle göra honom till en fri spelare. Neymar spelade i Santos fram till 2013.

🚨🧨 Neymar Jr, close to returning to Santos as the Brazilian club has now submitted formal loan proposal!



Santos are waiting for green light from Al Hilal, timing depends on the Saudi club.



Santos, way ahead of Chicago Fire in Ney race as @diariodopeixe @clmerlo called. pic.twitter.com/ohn8NwF2hV