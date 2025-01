Uppgifter: Neymar petad – kan lämna för MLS

Neymars sejour i Al-Hilal går mot sitt slut.

Nyligen petades stjärnan ur ligatruppen – och ryktas till Chicago Fire i MLS.

Det senare skriver Fabrizio Romano på X.

En av världens tidigare bästa spelare har inte riktigt gjort succé i Saudiarabien och klubben Al-Hilal.



Sejouren i klubben har kantats av skador och frånvaro. Nu har det gått så långt att stjärnan har petats ur den trupp som ska spela klart säsongen i Saudi Pro League.



– Neymar kan inte längre spela på nivån som vi är vana vid, säger tränare Jorge Jesus enligt Goal.



– Saker har blivit svåra för honom, tyvärr. Han är fortfarande under kontrakt med Al-Hilal och det är upp till honom och klubben att bestämma hans framtid. Jag vet ingenting om hans framtid.



Istället kan det bli en flytt till USA och MLS för den 32-årige brassen. Enligt transferspecialisten Fabrizio Romano är Chicago Fire intresserade av att lägga vantarna på stjärnan.



Däremot sägs förhandlingarna vara i ett tidigt stadie och Neymars stab har inte gett grönt ljus till ett kontraktsförslag ännu.

🚨🇺🇸 Chicago Fire have genuine interest in Neymar Jr but negotiations are not at advanced stages with player side so far.



Neymar and his camp have not given any green light to proceed with formal contract proposal yet.



Early stages of the story and nothing imminent as of now. pic.twitter.com/38ySRQ9lmT