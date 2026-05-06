Uppgifter: Svenske landslagsmålvakten jagas av PL-klubbar

Jacob Widell Zetterström, 27, kom nyligen tillbaka mellan stolparna Derby efter att ha varit sjuk med ett virus.

Under de fyra senaste matcherna har den svenske burväktaren vaktat kassen i det som har renderat i två vinster och två förluster.

Nu hyllar BBC Radio-experten Eric Steele 27-åringen och menar att han är en av de tre bästa målvakterna i klubben han någonsin har sett.

– Han är definitivt värd sex-tio miljoner pund, säger Steele och berättar att intresset för svensken är stort:

– Två Premier League-klubbar har följt honom sedan januari, men som andremålvakt. Gör han bra ifrån sig i VM kommer det att ge ytterligare en skjuts, säger han.

Enligt tidigare uppgifter värderas Widell Zetterström till 15 miljoner pund, eller 188 miljoner kronor.

