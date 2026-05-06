Uppgifter: Svenske landslagsmålvakten jagas av PL-klubbar
Jacob Widell Zetterström har nyligen kommit tillbaka från en tids sjukdom.
Nu är han aktuell för en flytt till Premier League.
– Två Premier League-klubbar har följt honom sedan januari, säger BBC-experten Eric Steele.
Jacob Widell Zetterström, 27, kom nyligen tillbaka mellan stolparna Derby efter att ha varit sjuk med ett virus.
Under de fyra senaste matcherna har den svenske burväktaren vaktat kassen i det som har renderat i två vinster och två förluster.
Nu hyllar BBC Radio-experten Eric Steele 27-åringen och menar att han är en av de tre bästa målvakterna i klubben han någonsin har sett.
– Han är definitivt värd sex-tio miljoner pund, säger Steele och berättar att intresset för svensken är stort:
– Två Premier League-klubbar har följt honom sedan januari, men som andremålvakt. Gör han bra ifrån sig i VM kommer det att ge ytterligare en skjuts, säger han.
Enligt tidigare uppgifter värderas Widell Zetterström till 15 miljoner pund, eller 188 miljoner kronor.
