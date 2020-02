Malmö krossade Syrianska med 8-0

Malmö FF och Syrianska tjuvstartade idag Svenska cupen en vecka före de övriga lagen. MFF fullständigt körde över ett Syrianska som knappt fick ihop spelare till matchen på Malmö IP.

På Malmö IP inleddes årets Svenska cup när MFF tog emot Syrianska. Det var ett bortalag som kom dit med många juniorspelare och en del provspelare.

MFF tog också tag i taktpinnen direkt i matchen och Syrianska hade inget att sätta emot MFF den här eftermiddagen. Hemmalaget gick upp till en 3-0-ledning i paus innan man ökade på med fem mål till i den andra halvleken. Slutresultatet skrevs alltså till 8-0.

– Vi gör en bra match och vi börjar komma in i det mer och mer. Det känns som att det flyter på bättre offensivt nu än tidigare så det är ett gott tecken, sa Markus Antonsson till Cmore efter matchen.

Så var FD:s liverapportering från Malmö FF - Syrianska FC

Dahlin - Larsson, Bengtsson, Ahmedhodzic, Safari - Bachirou, Lewicki, Traustason, Nalic - Antonsson, Molins.Syrianska: Keriakes, Younan, Fataki, Gursac, Demir - Berhane, Sletsjoe, Ceylan, Makdesie, Durmaz - Katourgi.MÅÅÅL: Marcus Antonsson chippar fint in ledningsbollen. Fräckt av Safari i förspelet. Rutinerat av Antonsson. Det här är ett namn som ofta är målskytt i cupsammanhang. Stort jubel på Malmö IP.Bara två minuter senare var samme man framme igen, men kom inte riktigt rätt i slutmomentet, men farligt var det.



10 MIN: Syrianska trillar boll småtrevligt långt ned på egen planhalva. Försöker bygga spel mot ett MFF som ligger högt och tidigt försöker hugga boll. Mycket spel i denna inledning annars över på Safaris kant. Ahmedhodzic är ett namn som har börjat bra. Tillbaka från dansk fotboll så ser han mycket trygg ut.



21 MIN: MÅÅÅL: Eric Larsson med riktigt tryck. Först en skottpassning som turligt sveper förbi hela Syrianskas försvar - över bredden - till Larsson. Denne drar till med ett pressat skott och halvhögt i bortre. Fint. Malmö har börjar gediget. Välbehövligt efter problemen mot Varberg. 2-0.



22 MIN: MÅÅÅL: Traustason är sist på bollen och 3-0. Först Larsson med bra löpsteg till höger i djupled med ett inlägg som Antonsson är högst på - och hur både Molins och nämnde islänningen sedan snabbt är på.



30 MIN: Lewicki ett av många bra namn i Malmö så här långt. Tillbaka på mittfältet i dag efter flera matcher i rad som försvarare. Gör det svårt för Syrianskaspelare - uppenbart ett namn som Tomasson direkt ser ut göra till lika viktig som tidigare för MFF.



38 MIN: Safari är en annan kille som startar det här bra. Försökte helt nyligen hitta Molins med känslig fot - men en bollbana som retfullt smiter några milimeter för långt framför den rusande anfallaren.



42 MIN: Mysigt i Malmö. Skön inramning på idrottsplatsen, tätt med folk, varmkorv och, ja, en genuin fotbollseftermiddag. Och extra speciellt blir allt genom att MFF faktiskt spelar en till träningsmatch ikväll - mot Jönköpings Södra, kl 20.00. Frågan är vilka av dessa startnamn som kan finnas med där? Återstår att se - men det är en XL-MFF-lördag som håller på.



44 MIN: Malmös kanter fungerar bra. Båda nämnda Safari och Larsson har bra aktivitet och ger hemmalaget en fin bredd i spelet.



HALVTID: Första halvlek har tagit slut, ledning 3-0. Detta i en grupp som även innehåller AFC och Karlskrona. Dagens motstånd är från division 1.



Här Eric Larsson efter första halvleken:

- Bra energi, vi går kanske framåt lite för mycket. Vi borde kanske hålla i bollen lite mer och trött ut, säger Larsson till Cmore i halvtid.

- Vi vill spela bra och komma med mycket energi. Det är skönt att vara i gång. Det satt fint, säger han om målet han gjorde som betydde 1-0.

Andra halvlek:



47 MIN: MÅÅÅL! Antonsson ökar på ledningen till 4-0, Molins spelar in bollen snett inåt bakåt och Antonsson rakar in bollen i det öppna målet.

49 MIN: MÅÅÅL! Adi Nalic ökar på. Läckert inspel från Traustason och Nalic möter bollen med en perfekt volley. 5-0 MFF.

59 MIN: Antonsson kliver av matchen som tvåmålsskytt och han ersätts av flyttryktade Romain Gall.

62 MIN: Adi Nalic varnas efter en ful hand upp i ansiktet på Syrianska-spelare.

67 MIN: MÅÅÅL! Inhoppande Romain Gall tråcklar sig fram i straffområdet och trots tuff bevakning sätter han dit 6-0 med ett vasst avslut. I samma tillfälle gör MFF sitt andra byte när Nalic har spelat färdigt och han ersätts av Vagic.

69 MIN: MÅÅÅL! Vagic får även han göra mål direkt när han kommit in. Efter enormt slarv från försvaret river han åt sig bollen och sulfintar bort målvakten och springer fram till mållinjen innan han lägger in bollen i mål.

75 MIN: Vilken miss! Vagic får helt öppet mål igen, men lyckas på något sätt skjuta utanför. Återigen en otrolig bjudning från Syrianskas försvar.

88 MIN: MÅÅÅL! Tillslut så får Molins till det. Efter en period där MFF bjudit in Syrianska till att ha lite boll så kommer en kontring där han springer sig fri och lyckas via styrning rulla in bollen i mål.

90 MIN: Straff Malmö! Vagic går omkull i straffområdet i vad som såg ut som en vanlig duell. Molins kliver fram.

91 MIN: Han missar straffen! Den går klockrent i stolpen. Ja det har inte varit Molins match även om han gjorde mål för bara några minuter sedan.



93 MIN: Där är matchen över! Det slutar 8-0 till MFF som kl 20:00 spelar igen då en träningsmatch mot Jönköpings Södra.