TV: Aston Villa tog livsviktig seger mot Spurs

Aston Villa har drömmar om spel i Champions League nästa år.

Således var man nödgade att besegra Tottenham Hotspur under fredagskvällen.

Det gjorde man också, med 2-0.

Under fredagskvällen inleddes den 37:e omgången av Premier League med en match i Birmingham.



Det var topplaget Aston Villa som tog emot bottenlaget Tottenham Hotspur.



Inför matchen hade hemmalaget spelat in 63 poäng och var i stort behov av en vinst i jakten på en plats i Champions League nästa år.



Efter en första mållös halvlek, där Spurs kom närmast ett ledningsmål, skulle också segern komma i den andra halvleken.



Först slog Ezri Konsa till med 1-0 i den 59:e minuten efter att Ollie Watkins nickat fram bollen till mittbacken.



Sedan dubblade Boubacar Kamara ledningen med en dryg kvart kvar att spela.



Tottenham kom aldrig nära vare sig en reducering eller kvittering och Villa kunde inkassera tre viktiga poäng.



Just nu befinner man sig på en fjärdeplats i den haltande tabellen. Tottenham är på en 17:e-plats.



Varken Lucas Bergvall eller Dejan Kulusevski kom till spel för Spurs då de dras med skador. Robin Olsen, som gjorde sin sista hemmamatch för Aston Villa, blev kvar på bänken hela matchen.