Gjorde mål för första gången på 923 dagar: ”Varit mycket skit”

923 dagar.

Så lång tid har det gått sedan Niklas Bärkroth gjorde mål i tävlingssammanhang – fram tills idag.

– Jag kände mig jädrigt stark när jag kom in, säger han till GP efter fredagkvällens 5-1-seger mot Varbergs Bois.

Två mål i den första, tre i den andra. Det innebar att Örgryte IS besegrade Varbergs Bois med hela 5-1 i superettan.



Det sista målet gjordes på tilläggstid i den andra halvleken, genom Nicklas Bärkroth, som gjorde comeback efter en långtidsskadad.



Målet var 33-åringens första i superettan sedan hösten 2022, alltså 923 dagar sedan.



– Jag har haft det lite jobbigt, men jag står inte här kollar bakåt i tiden nu, nu kollar vi framåt. Det har varit mycket skit, det vet du om. Nu har jag fått träna upp det här i inledningen av året efter ytterligare en skada och fått göra det på ett bra sätt. Jag kände mig jädrigt stark när jag kom in, vilket är kul. Att toppa allt med ett mål är extra roligt, säger Bärkroth till GP efter matchen.



Målets betydelse för den tidigare landslagsmannen ska inte förringas.



– Det gör det ännu roligare att vara tillbaka. Det handlar om att ta chanserna när man får dem, och ta minuterna man får. Jag tycker att jag visar att det är en hög nivå som finns där. Det här är bara första inhoppet. Får jag hålla mig frisk nu kommer det bara bli bättre och bättre. Det är jag säker på.



Inhoppet var även Bärkroths första detta år, och det kom inte en dag för sent.



– Det är ju omgång nio nu, man har suttit och väntat. Det har kliat i hela kroppen när man har suttit här på läktaren och kollat. Det här är fortfarande det roligaste jag vet. Att få komma in här på hemmaplan, där är det extra kul att spela, avslutar han.