TV: Cucurella frälste Chelsea mot United

Chelsea jagar en plats i Champions League nästa år.

Därför var Marc Cucurellas mål mot Manchester United av största vikt.

Det innebar att ”The Blues” vann matchen med 1-0.

Med 63 poäng befann sig Chelsea FC precis utanför topp fem i Premier League – som innebär spel i Champions League nästa år.



Därför var kvällens match mot Manchester United på Stamford Bridge otroligt viktig för hemmalaget.



Bortalaget har, förutom Europa League-finalen mot Tottenham på onsdag, stått för en riktigt svag säsong och har ingenting att spela för i ligan.



Matchen mellan de två storklubbarna blev dock jämn och mållös under en lång tid.



Detta fram till den 71:a minuten, då Marc Cucurella nickade in matchens enda mål.



Således kliver Londonlaget upp på 66 poäng, vilket är samma som Aston Villa och Newcastle (som har en match mindre spelad).



Skulle Chelsea inte säkra en plats i Champions League via ligan kan man göra det om man vinner finalen i Conference League mot Real Betis.



I Manchester United spelade Victor Nilsson Lindelöf hela matchen.