”Uwe Raus” – Århus-supportrarna ropar på Röslers avgång

Danska Århus är inne i en tuff period just nu.

Därför ropar vissa supportrar på Uwe Röslers avgång.

Värre blev det efter att Benjamin Nygren sänkt Århus under fredagskvällen.



Sju raka matcher utan seger.



Det är Uwe Röslers facit med Århus under den senaste tiden.



Det har lett till att det har stormat kring den tidigare MFF-tränaren och flera supportrar har ropat på hans avgång.



Enligt danska Bold ropade ett antal Århus-anhängare ”Uwe Raus” mot Rösler efter att man förlorat med 3-1 mot Randers under söndagen.



Det var i sin tur någonting som påverkade 56-åringen.



– Jag gömde mig inte. Jag ser supportrarna i ögonen i de goda tiderna – och vi har haft bra perioder – men också när det inte går bra. Det är viktigt för en ledare att vara där när saker inte går bra. Jag älskar fansen och när folk är missnöjda ska jag ta hand om det. Men när det hände gjorde det ont. Ingen gillar att bli kritiserad, sade Rösler då.



Efter fredagens match mellan Nordsjælland och Århus blev det inte direkt bättre.



I den första halvleken sköt svenske Benjamin Nygren in 1-0 för hemmalaget och Sindre Walle Egeli gjorde 2-0 i den andra halvleken. Däremot vill inte Århus-spelaren Patrick Mortensen beskylla sin tränare för förlusten.



– Det är fullt stöd och support (till Rösler). Annat kan jag inte säga att det är, vi känner inte att det är hans fel. Det är vi spelare som spelar matchen och det är vårt fel att vi är i den här situationen. Vi tar ansvaret på våra skuldror, säger Mortensen till Viaplay efter matchen.



Århus ligger just nu sist i den danska mästerskapsserien, FC Nordsjælland befinner sig en placering ovanför.