Utdömt Östersund kraftsamlar - imponerade i dag igen

Östersund fortsätter att vinna under denna vinter och nu väntar ett cupavgörande för under så lång tid hårt drabbade jämtar - detta kommande söndag mot Häcken.Det är ett ÖFK som dag efter dag dras med krisrubriker högt upp för taknockarna, men frågan är om det inte nu kan vara på väg att ge sportslig pluseffekt?En ''vi-mot-världen-känsla''?Vinner gör man hur som helst och efter två omgångar i Svenska cupen är nu avancemang nära. Målskillnaden är uppe i hela 9-0.I dag blev Gais ett lätt byte, i synnerhet sedan Emil Wahlström blivit utvisad efter en halvtimmes spel.Den efterföljande straffen tog Simon Kroon och han gjorde det mycket fint när han gjorde bort Gais Oscar Ekman som gick åt fel håll.2-0 där till jämtarna.3-0 blev sedan ett klassmål sedan Kadiri språngnickat in bollen, liksom det fjärde av samme kille som den gången fick träff på volley.Oj, så viktig nigerianen ser ut att bli i det att namn som Islamovic och Hopcutt gått vidare i sina karriärer. 20-åringen imponerar verkligen och kan onekligen i kommande sommarfönster bli ännu en storaffär för ÖFK.Östersunds passningsspel imponerar allt mer och Ian Burchnall lyckas allt mer sätta sin prägel på ÖFK, likt det Graham Potter så framgångsrikt gjorde. Inte minst imponerade ytterspelet och överhuvudtaget rörelsen denna gång. Samtidigt ser försvarsspelet avseväert mycket mer tryggt än under det oroliga fjolåret.