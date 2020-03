VAR brännhett i allsvenska storklubbar - åtta klubbar tar ställning

AIK, Djurgården, Elfsborg, Hammarby, IFK Göteborg, IFK Norrköping, Helsingborg och Malmö FF - till samtliga har motioner inkommit, olika formulerade men på det stora hela samma syfte: De som motionerat vill se sina klubbar aktivt motverka införandet av VAR.



Där klubbstyrelsernas svar (förslag) inför årsmötet i de flesta fall har varit att invänta Sef:s utredning som pågår fram till nästa vinter. I går höll AIK årsmöte och när medlemmarna fick rösta blev resultatet att AIK ska arbeta mot införandet av VAR.

Fler årsmöten följer de närmaste veckorna, och det återstår att se vad utfallet blir när medlemmarna ska rösta, men klart är att frågan om VAR engagerar.

Förbundet och Sef kommer utreda frågan om VAR under en längre period, och videodomarsystemet kan omöjligen införas i allsvenskan tidigare än säsongen 2022.

Men det är alltså redan nu på tapeten.

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist konstaterar att utfallen på klubbarnas årsmöten inte förändrar någonting vad gäller utredningen.

- Inte före hösten 2021 kommer vi ta ställning vare sig för eller mot. Vi kommer ta in olika perspektiv och aspekter av VAR och lämna en rapport som alla stakeholders kommer få ta del av i god tid. Under vintern 2020 till våren 2021 så ska vi låta klubbar och supportrar ta del av den här informationen. Sedan kan man rösta om det på klubbarnas medlemsmöten under våren, säger Enquist.

Hur ser du på att det redan nu finns så många motioner med tydlig ställning mot VAR, samt att AIK i går de facto röstade för att motverka VAR?

- Det visar att det finns en fungerande medlemsdemokrati, det tycker jag är bra. Hur opinionen ser ut, det är nog ganska kluvet. Vi har gjort lite provtryck hos olika grupper, och man märker att många är mot, medan många andra ser fördelar med det.

- Men när man inte har alla korten på bordet så är det lättare att verkan mot någonting får luft under vingarna. Nu ska jag avslöja att jag själv är ganska skeptisk till VAR. Men jag är framför allt en vän av att den demokratiska processen får ha sin gång. Det är tidigt än. Vi rusar inte in i någonting. Den här utredningen pågår, materialet kommer komma i vinter, och inga beslut kommer tas innan vi har presenterat materialet. Just nu vet vi att några klubbar, bland annat AIK, tar ställning emot. Men vår utredning pågår som vanligt.

FOTNOT: Fler klubbar än ovannämnda kan ha fått in motioner angående VAR, men dessa är de vi fått fram. Känner du till fler exempel, hör av dig till redaktionen@fotbolldirekt.se.