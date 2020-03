JUST NU: AIK-basens oro - utesluter inte krismöten

Coronaviruset har kommit till Sverige och påverkar snabbt samhällsbilden, så även fotbollen och allsvenskan. Exakt hur Svenska Fotbollsförbundet och Sef väljer att möta problemen återstår ännu att se - men Generalsekreterare Mats Enquist ser så här på situationen:– Än så länge tar vi nog in fakta väldigt mycket först. Vi har möte med klubbarna i morgon och den frågan finns med på agendan och vi har styrelsemöte på fredag och då kommer det också diskuteras. Vi är än så länge försiktigt avvaktande och försöker följa vad som händer, sade Enquist nyligen i ett uttalande.– Vi försöker ta in det vi kan, men än så länge är det väldigt oklart. Vi får se. Det är en jobbig situation nu men det är inte den första. Vi har haft ett antal såna här olika typer av virus och annat som har hotat oss genom åren. Det beror helt på hur det utvecklas. SEF har kontakt med Svenska fotbollförbundet och har ännu inte fattat något beslut.Med det sagt vet vi i dag inte vilka konsekvenser det här får, men internationellt så är ju redan större folksamlingar förbjudna.Så är det ännu inte i Sverige och AIK är just nu en av många klubbar som varken vet ut eller in kring vad som väntar, liksom vilka ekonomiska följder som kan komma.- Det är klart att vi med oro ser på utvecklingen, men samtidigt vet vi ingenting om konsekvenser och jag vill personligen akta mig för överreaktioner och vi ska inte drabbas av panik, lika lite som samhället i övrigt, säger ordförande Robert Falck till FotbollDirekt.se.



Hur ser du på ekonomiska konsekvenser av risken för att spela en mängd matcher utan publik?

- Omöjligt i det här läget att säga. Omöjligt. Liksom vad händer med tv-rättigheter? Jag vet inte. Vi vet inte.



Är det ekonomiskt realistiskt för AIK att genomföra en säsong utan publik?

- Nej, men det går inte att spekulera i det, men det jag vill säga är att sådana här gånger så ser man så skört det moderna samhället är.

AIK följer nu utvecklingen och står alltså i tät daglig kontakt med Fotbollsförbundet som i sin tur står i tät dialog med politiker. Men det är likaledes ett AIK som har nära kontakt med så väl Djurgården som Hammarby.

- Absolut. Det har vi. Jag pratar ofta med Richard von Yxkull (ordförande i Hammarby) och Lars- Erik Sjöberg (ordf. Djurgården). Alla tjänar på samarbete. Hela samhället. Sådant här måste ena människor och det märker man att det gör, tycker jag.

Om du tvingas välja, uppskjuten allsvenska - eller spel inför tomma läktare?

- Nej, men jag vill inte svara på det. I det här skedet vill jag ha mer information och inte spä på den oro som redan finns, ber AIK:s ordförande som fortsätter:

- Hur vi är förberedda? Men katastrofscenarion som detta... det går inte att vara det. Ett virus ingår liksom inte i planerna.