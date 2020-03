Ny styrelse vald i Östersund - Kindberg på plats på årsmötet

Östersunds FK valde in en ny styrelse under torsdagskvällens årsmöte. Ny ordförande blev Mathias Rasteby som valberedningen föreslagit. Den nye ordföranden sade enligt Östersundsposten att ÖFK ska ha som målsättning att nå Europa-spel igen.

Något som ska ha tagits emot med applåder från medlemmarna. Efter årsmötet utvecklar Rasteby för Östersundsposten:

– Det måste vara ambitionen. Att vara ett topplag i allsvenskan. Först ska vi se till att vi får en stabil ekonomi. Sen ska vi bli ett topplag i allsvenskan och så hoppas vi på ett Europa-spel igen, säger han till tidningen.



– Om vi har lyckats en gång tidigare: vad är det som säger att det var en "once in a life time"? Det förstår jag inte.

ÖFK:s vd Lennart Ivarsson meddelade att klubben gått runt 400 000 kronor plus under årets första två månader. Något som enligt ÖP ledde till reaktioner från Daniel Kindberg, på plats i egenskap av medlem.



Kindberg ska ha visat oro för att klubben inte gått mer plus än så under årets första månader. Lennart Ivarsson förklarade att klubben fått in mindre sponsorpengar än man hoppats på.

– Det saknas ett antal miljoner från där vi hade velat ligga just nu säger Ivarsson enligt ÖP.