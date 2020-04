"Inte fotbollen som fått mig att må dåligt utan bubblan"

Joel Qwiberg lägger fotbollsskorna på hyllan 27 år gammal.

I Sportbladet berättar han nu om fotbollsbubblan och utmaningarna elitfotbollsspelare ställs inför den dag då de slutar.

– Jag ska lära mig simma från noll, säger han.

I mars gick Öis-spelaren Joel Qwiberg ut i sociala medier och meddelade att han avslutar karriären. Detta efter bara åtta starter i superettan under 2019. I meddelandet berättade han bland annat att han tappat bitar av sig själv och sin hälsa under åren i fotbollsbubblan.

”Mycket som hänt i och runt mitt privatliv senaste åren som fått mig att se livet och karriären med lite andra ögon, bristande motivation, två knän som jag under säsong har stora smärtor i, ett bristande intresse från klubbar jag motiveras av att verka i, nyfikenhet på den civila karriären. Anledningarna är många. Det jag vet är att jag förlorade lite utav mig själv och min hälsa i bubblan jag varit i, och jag tycker det är viktigt att våga prata om och stå för. Och om man inte mår psykiskt och fysisk bra, hur ska någonting då kunna bli bra?”, skrev han bland annat.

I en längre intervju med Sportbladet utvecklar nu Joel Qwiberg varför han valde att ta beslutet. Han menar att det i grund och botten inte är fotbollen som fått honom att må dåligt utan ”bubblan” med allt vad det innebär.

– Det är inte fotbollen i sig som fått mig att må dåligt utan bubblan jag har varit i. Det är någon slags oskriven regel att du ska älska att träna, träna extra och sedan gå hem och spela Fifa och dricka en kopp kaffe. Det är en bubbla och jag har svårt att identifiera mig med den bubblan och ju djupare jag kommit i bubblan ju räddare har jag blivit, säger han till tidningen.

Vidare pratar Qwiberg bland annat om svårigheterna och utmaningarna efter karriären då det tillrättalagda livet i bubblan gör det svårt att förbereda sig inför framtiden.

– Att jag just gjort slut med en livslång kärlek i fotbollen. Nu måste jag hitta ett sätt att använda det jag lärt mig där i en annan bransch och påbörja nya relationer i en civil karriär. Jag ska lära mig simma från noll, säger han och fortsätter:

– Man måste förstå att jag har haft en fjuttkarriär jämfört med många andra svenska fotbollsspelare, men det är nästan därför det blir ännu viktigare för mig att prata om det. För om att jag ändå upplever det här, vad upplever då inte Victor Nilsson Lindelöf? Enda skillnaden mellan oss är att han har en ekonomisk uppsida, men det spelade ingen roll för till exempel Avicii. Det är inte säkert att de där pengarna kommer göra dig lycklig den dagen du slutar.

Utöver spel i Örgryte hann Qwiberg bland annat med utlandsäventyr i FC Den Bosch och San Jose Earthquakes samt att spela upp IF Brommapojkarna i allsvenskan.