Ex-allsvensk och numera läkare - förvånas över seriestart i april

Fotbollen är satt på paus överallt förutom i Stockholm – detta efter beslut från Stockholms fotbollförbund i dagarna. Tidigare allsvenske anfallaren Olof Guterstam jobbar numera som läkare och spelar division 6-fotboll, med premiär om bara en vecka. Den tidigare BP-och Hammarbyspelaren överraskas av beslutet om aprilstart:

– Jag blev lite förvånad när beslutet kom eftersom att jag ser hur ansträngt det är på jobbet, säger han till FotbollDirekt.se.

2010 lämnade en 27-årig Olof Guterstam det allsvenska rampljuset för att satsa på den civila karriären. Tio år senare är han återigen i händelsernas centrum – fast med stetoskop istället för fotbollsskor som arbetsredskap.

– Vad kul att bli intervjuad, det var några år sedan. Ibland är det någon gammal supporter som känner igen mig men annars är jag nog yesterdays news i fotbollssammanhang, säger den nu 37-åriga ST-läkaren.

Annat var det 2006 när Brommapojkarna säkrade en historisk plats i allsvenskan efter kvalvinst mot BK Häcken och Olof Guterstam blev delad skytteligavinnare tillsammans med Falkenbergs Stefan Rodevåg. Framgången gav honom en plats i Sveriges A-landslagstrupp där det blev två framträdanden under Lars Lagerbäck innan fotbollen sedermera tog honom först till Belgien, sedan till Hammarby och slutligen Brommapojkarna igen.

På senare år har läkaryrket upptagit allt mer av hans tid vilket har gjort att fotbollen har fått stå tillbaka. Idag är det division 6 med Stureby SK som gäller – en klubb som till skillnad från de flesta andra idrottsföreningarna i landet kommer spela säsongens första tävlingsmatch om bara en vecka. Detta efter att Stockholms Fotbollsförbund under onsdagen beslutat att inleda tävlingsverksamheten den 17:e april.

– Jag blev lite förvånad när beslutet kom eftersom att jag ser hur ansträngt det är på jobbet och hur många det är som mår dåligt. Det kostar ju inte så mycket samhällsekonomiskt att ställa in matcherna i de här lägre serierna och jag trodde nog nästan att de skulle ställa in säsongen helt, säger Olof Guterstam.

Vad tycker du om beslutet?

– Jag har en lagkamrat som jobbar på Folkhälsomyndigheten, och det var såklart inte hans beslut, men jag har ändå ganska stort förtroende för den process som förts. Det verkar inte som att StFF tagit det här beslutet helt själva och jag vet att det finns massor av vettiga människor som tittat på detta och som ser den lite större bilden.

– Jag kan också tycka att det låter ganska rimligt att smittspridningen inte är så himla stor mellan folk som spelar fotboll och de här serierna är ju dessutom lokala. Jag tror det är rätt att man vågar pröva om besluten.

Samtidigt menar den förre BP-spelaren att det är ett obekvämt beslut och att det blir svårt att motivera vikten av lokalfotboll om trycket på intensivvården ökar ytterligare i Stockholmsregionen.

– Jag tror det kommer sticka för mycket i ögonen på folk om det är kaos och några ändå ska spela fotboll och riskera att sprida smittan, för det kan ingen säga något annat om, än att det inte är riskfritt.

Du är inte rädd för att bli smittad med tanke på ditt yrke?

– Jag är inte så ångestdriven eller ångestladdad av mig så jag har inte oroat mig så mycket för det. Dessutom så har det varit en smitta som inte drabbar relativt unga, som jag fortfarande känner mig som i de här sammanhangen. Min oro har mer legat i att jag ska bidra till smittspridning till andra patienter, till mina släktingar och andra jag rör mig runt.

Guterstam är dock tydlig med att poängtera att han knappt har någon direktkontakt med coronapatienter på åldringsvården där han jobbar, även om smittan är ständigt närvarande och påverkar samtliga verksamheter i hög grad.

– På sjukhuset jag jobbar har vi sju avdelningar med mellan 20-25 patienter på varje och det har såklart varit mycket coronasmitta bland åldringarna. Jag har dock tagit hand om dem som förhoppningsvis ska vara smittfria men det händer då och då att någon är smittad och får flytta till en annan avdelning. Det är ungefär så nära jag kommit.

Har du tränat fotboll under den här tiden eller struntar du i sådana kontakter?

– Jag har tränat på ovanligt bra för den här vintern har ju varit snöfri i Stockholm. Vi har kört på precis som planerat med två träningar i veckan. Vi har ett gäng födda -01 som kommer upp nu och föreningen har väl som målsättning att gå upp till division 5 inom några år.

Slutligen, hur kul ska det bli att dra på sig matchtröjan nästa helg?

– Det blir nog extra härligt nu när ingenting är som vanligt. Det är en av livets höjdpunkter de här första vårmatcherna så det ska bli fantastiskt roligt.

