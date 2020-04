Om hur han vill förändra MFF - ''Det finns inte i min bok''

Jon Dahl Tomasson är ny huvudtränare i Malmö FF – i en intervju med SvenskaFans redaktionen Himmelriket berättar han nu om snara prioriteringar för MFF.

– De satsade inte så mycket framåt med bollen och det vill jag ändra på, säger han.

Strax efter nyår stod det klart att Jon Dahl Tomasson tar över ansvaret för Malmö FF efter Uwe Rösler.

Den förre danske anfallsstjärnan har tidigare haft flera tränaruppdrag i Nederländerna och även assisterat under Åge Hareide i danska landslaget.

På grund av coronautbrottet har Malmöfansen bara hunnit se MFF ledas av Dahl Tomasson ett fåtal gånger och i en lång påskintervju med SvenskaFans redaktionen Himmelriket berättar han bland annat om vilken typ av fotboll han vill spela och korrigeringar som är på gång.

– En fotboll som vinner matcher och där vi dominerar både med och utan boll. När man ser Malmö FF spela ska man se att vi har tydliga principer som vi spelar efter, både med och utan boll. Och det tycker jag att vi har kommit igång bra med och utvecklat bra. Jag tycker att det syntes tydligt i den sista cupmatchen mot AFC Eskilstuna den 8 mars. Där spelade vi mer eller mindre 90 minuter på deras planhalva och hade väldigt många chanser.

Himmelriket: Och hur vill du att MFF ska spela under din ledning?

– När jag kom var Malmö FF ett lag som hade klarat sig riktigt bra det senaste året, som var mycket stabila, framför allt defensivt. Exempelvis släppte man bara in 16 mål i allsvenskan förra året, det är riktigt flott. Men de satsade inte så mycket framåt med bollen och det vill jag ändra på.

– Den försvarsmässiga stabiliteten från förra året vill jag se även i år. Men jag vill också se oss mer på motståndarens planhalva och att vi är mer dominerande både med och utan boll. Vi ska spela mycket i planens längdriktning, vi ska överfalla våra motståndare när vi tappar bollen och skapa chanser. Min ambition är att det blir ett aggressivt MFF under 2020.

Himmelriket: Vill du spela 4-4-2 eller 4-3-3?

– Jag tittar aldrig på spelsystem, det finns inte i min bok, bara på spelprinciper. Alla spelprinciper kan du spela i många olika positioner, därför gillar jag principer bättre.