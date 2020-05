Bekräftat fall av corona hos superettanklubb

En spelare i Östers IF har testats positiv för covid-19.

Det bekräftar klubbens lagläkare Anders Willstedt för FotbollDirekt.

– Patienten mår bra, säger han.

Svensk elitfotboll har hittills varit relativt förskonat från bekräftade fall av covid-19 – men på fredagen uppgav Smålandsposten att superettanklubben Östers IF drabbats.



Uppgifter som sedan bekräftades av klubbens lagläkare Anders Willstedt för FotbollDirekt.

– Jag pratade precis med patienten och provet är inte taget i Region Kronoberg, säger Anders Willstedt till FotbollDirekt.

Hur mår spelaren?

– Patienten mår bra och eftersom att han har varit här och tränat så har han inte haft några som helst förkylningssymtom. Det han hade var att han inte kände smak och lukt, säger Anders Willstedt till FotbollDirekt och fortsätter:

– Därför har han inte heller stannat hemma. Hade han haft snuva eller hosta hade han såklart gjort det.

Vad innebär detta för övriga spelare i truppen?

– De som är sjuka är hemma. Vi avvaktar i helgen nu då och ser om det är fler som blir sjuka. Regionen kan ju inte ta prover på alla spelare eftersom att de är unga och friska. Vi får avvakta och se vad som händer helt enkelt.

Lagets tränare Denis Velic fick beskedet tidigt i morse och fick sedan meddela övriga spelare i truppen att dagens träning ställs in i väntan på ytterligare instruktioner. Velic menar också att klubben följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om god hygien och avståndstagande.

– Det är ingen som har undgått att vi har en pågående pandemi i Sverige och Kronoberg. Vi har följt alla restriktioner som kommit och verkligen hanterar det så bra vi kunnat. Sedan en månad tillbaka har vi bytt om hemma, vi har tränar i mindre grupper, vi har haft vår styrketräning utomhus och verkligen försökt göra allt vi kunnat. Vi har försökt minimera all kontakt.

– Men vi är alla människor och vi har väl alla kontaktytor så det handlar såklart inte bara om vad vi gör i fotbollen. Mycket annat spelar in.

Denis Velic berättar att han inte hunnit kolla av läget med sina spelare ännu men att han pratat med spelaren som drabbats av viruset.

– Han tycker såklart läget är besvärligt oh jobbigt. Han vill såklart inte att någon annan ska bli smittad eller utsätta någon annan för fara.

Kommer du och de övriga runt laget sätta er själva i karantän tills det att ett beslut är taget?

– Rekommendationerna vi fått är att avvakta och vara extra uppmärksamma på om vi uppvisar några symtom under helgen. Blir fler spelare sjuka får vi ta det därifrån men annars följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

– Vi kommer ha en daglig avstämning med spelarna under helgen och sedan får vi ta nya beslut under söndagen eller början av nästa vecka.

Tycker du det här sätter ambitionen om att seriepremiär den 14 juni i ny dager?

– Det vill jag helst inte uttala mig om och det här ligger så högt över våra huvuden.