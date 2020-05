Skralt med speltid i AIK - ''Gick egentligen för snabbt''

Felix Michel fick skralt med speltid under sitt första halvår i AIK.

Nu berättar 25-åringen om den första tiden.

– Jag visste att det var en tuff period att kliva in i AIK, säger han till Fotbollstransfers.

Förra sommaren lämnade Felix Michel AFC Eskilstuna för spel i AIK. 25-åringen kastades in i hetluften direkt och startade tre matcher i rad. Men succén uteblev och under de avslutande tio matcherna fick Michel nöja sig med fem kortare inhopp.

I en intervju med Fotbollstransfers berättar 25-åringen nu om den första tiden i klubben.

– Jag visste att det var en tuff period att kliva in i AIK, men kom in i det väldigt snabbt, egentligen för snabbt. Jag gjorde en träning innan jag fick starta och det var inte optimalt, men i huvudet var jag förberedd på att det skulle vara så och att 2020 skulle vara målet.

FT: Och hur känns det nu?

– Nu känner jag verkligen att jag kommit in i det, både med grabbarna i laget och att jag har hittat mig själv fotbollsmässigt. Det är dock tuff konkurrens, vilket ger positiv effekt på det sätt att man måste höja sig på varje träning. Samtidigt spelar det i vissa fall ingen roll hur mycket man höjer sig. Det är svårt oavsett när man konkurrerar med fantastiska spelare som Sebastian Larsson.

Felix Michel är född i Sverige och fostrad i Syrianska men har valt att representera Libanon, där han sina rötter, i landslagssammanhang. Totalt har han gjort tio landskamper för Libanon och förra året var han med i landets trupp under Asiatiska mästerskapen – något som öppnat upp dörrar inför framtiden.

– Jag tror på mig själv, men vet hur tufft det kan vara att komma till klubbarna i Europa. Då ska man antingen lyckas som ung eller göra minst en kanonsäsong. Lite därför har Asiens marknad öppnats upp för mig och det är absolut en tänkbar möjlighet i framtiden.

– Det har funnits lite intresse därifrån, men jag har kontrakt med AIK och fokus ligger på AIK.

Utöver AIK och AFC Eskilstuna har Felix Michel även representerat Syrianska och turkiska Eskisehirspor på A-lagsnivå. Totalt har det blivit 19 allsvenska matcher för 25-åringen.