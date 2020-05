Beredda att skjuta ytterligare på allsvensk premiär

En allsvensk start kan få grönt ljus den här veckan.

FotbollDirekt har tillsammans med personer med god insyn i händelserna därför gått igenom punkt för punkt vad som krävs för en premiär.

En premiär som Svensk Elitfotboll (SEF) och Svenska Fotbollförbundet (SvFF) enligt uppgifter kan vara beredda att skjuta upp ytterligare.

- Vi hoppas och tror att vi ska få ett besked under den här veckan, det är det vi hört. Och vi hoppas och tror då också att vi ska få ett positivt besked, säger SEF:s sportchef Svante Samuelsson.

Efter två möten med Folkhälsomyndigheten och två “ni får vänta på att starta upp allsvenskan och svensk elitfotboll”, så höjdes plötsligt tonen från fotbollsförbund och politiker.

Och statsepidemiolog Anders Tegnell kände uppenbarligen av trycket, och förra veckan levererade han följande meddelande till svensk elitfotboll:

- Vi ska försöka få till ett möte med viktiga aktörer och hamna i en bedömning nästa vecka.

Något som SEF tolkar som att ett besked gällande allsvenskan kommer just under den här veckan, och man har ju sedan tidigare en planerad start för allsvenskan den 14 juni.

- Den senaste tiden är det Riksidrottsförbundet (RF) och myndigheterna som träffats, där har vi inte varit delaktiga - och det har vi den största respekt för.

Den stora problematiken enligt Folkhälsomyndigheten rör sig om folksamlingar i barer och restaurangverksamheter i samband med matcher och ett förbud kan komma att krävas för en allsvensk uppstart.

Men det finns även sportsliga utmaningar.

Det är ju inte länge sedan som till exempel Malmö FF:s tränare Jon Dahl Tomasson ansåg att när ett klartecken för premiären kommer så behöver klubbarna fyra veckor av förberedelser för att vara redo.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt är SEF och SvFF också villiga att skjuta ytterligare på den allsvenska starten i samråd med allsvenska klubbarna (på bilden MFF:s vd Niclas Carlnén och sportchef Daniel Andersson) så att klubbarna kan förbereda sig på detta sätt.



Här är några av de viktigaste bitar inför en allsvensk omstart, om nu grönt ljus kommer denna vecka.



SEF och SvFF är förberedda. Läget är skarpt och det anses bara handla om en “plug in” för att kunna starta säsongen. Så när som på domartillsättningar så ska allt finnas på plats.

Vid ett positivt beslut så kommer även tillstånd för träningsmatcher att träda i kraft omgående. Både planerade och nya bokningar.



Angående smittskydd så finns en omfattande plan, som också är en stor del av det protokoll som är presenterat för Folkhälsomyndigheten. Det mesta anses redan vara på plats, mycket på grund av att respektive klubbar redan jobbar med restriktiva rutiner.



Inget nytt möte med FHM finns i dagsläget inbokat. Istället intensifierar fotbollen kontakterna med Riksidrottsförbundet.



Det blir en ny försäsong. Vid klartecken denna vecka om allsvensk premiär 14 juni så kan Svenska Fotbollsförbundet självmant ta beslutet att ytterligare skjuta på en allsvensk premiär. Allt för att ge klubbarna önskad förberedelsetid, samt hantera det faktum att Svenska Cupens kvartsfinaler ännu inte har avgjorts.



Vid ett positivt besked väntar också ett stormöte med alla allsvenska klubbar för att hitta en samsyn kring exakt premiärdatum, samt hur lång tid för träningsmatcher som ska medges.



Det blir ett nytt spelprogram. Det finns flera olika färdiga varianter som ligger och väntar.Bland annat en regional variant, men denna anses inte pågå fler än ett par omgångar innan traditionellt schema tar vid - det vill säga en total “riksmix”. Detta kommer även tas upp under det blixtmöte med alla klubbar efter att ett beslut kommit.



Transportrutiner kommer att bli föremål för omfattande diskussion, mycket på grund av att en regional lottning inte anses vara hållbar mer än över ett par omgångar i inledningen. Dock så anses det som händer i Tyskland nu ingjuta mod. Bundesliga ser enligt SEF och SvFF-representanter, ut att ha lyckats med just transporterna.



OLA GUSTAVSSON - MATHIAS LÜHR