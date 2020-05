AVSLÖJAR: Klubbarna som visat intresse för AIK-ikonen

AIK och Per Karlsson, 34, kan nu efter hundratals matcher vara på väg åt skilda håll.

Med ett utgående kontrakt så har amerikanska MLS vuxit fram till ett alternativ för AIK-legendaren.

FotbollDirekt kan avslöja klubbarna i USA som visat intresse för mittbacken.



AIK-ikonen kom till klubben redan 2003 och än är han ett allsvenskt toppnamn.

Men trots att han så sent som i fjol var helt ordinarie i ett AIK som in i det längsta var med om SM-guldet och snuddade vid ett större europeiskt avancemang så är det osäkert om Per Karlsson kommer att ingå i AIK:s framtidsplaner.

Mittbacken är inne på sitt sista kontraktsår och kan prioriteras bort för andra yngre namn, så som tonårstalangen Robin Tihi. Och nyligen kom även tidigare guldhjälten Alexander Milosevic in i bilden igen - någonting FotbollDirekt kunde avslöja.

Klart är i alla fall att den 34-årige mittförsvararen inte har några planer på att sluta.

– Jag ser fortfarande en karriär bortom den här säsongen. Det blir många frågor som blir hypotetiska, men jag ser mig själv spela några år till, säger Karlsson.

Hur har dialogen med AIK varit?

– Den dialogen som förts med alla spelare med utgående kontrakt är att detta är en unik situation. Det får tas senare. För mig som spelare så är det klart att man hör de orden, men det betyder fortfarande att jag står med sex månader kvar på kontraktet och verkligheten säger då att jag behöver hålla andra dörrar öppna, säger Karlsson.

FotbollDirekt kan berätta om en väg som nu kan vara på väg att stakas ut när han om en månad blir Bosmanspelare och ett nytt transferfönster samtidigt börjar närma sig.

Enligt uppgifter blir nu USA ett av huvudspåren, där finns klubbar som de senaste åren visat intresse och i vissa fall ännu gör det. Det handlar om Atlanta, Orlando, Minnesota och Columbus.

Däremot så finns, enligt FD:s källor, i stunden inga direktkontakter med någon av dessa namngivna klubbar, istället handlar det nu om att avvakta omvärldsutvecklingen.

– Det här är ingen information som nått mig, konstaterar Per Karlsson.

Utöver USA finns samtidigt klubbar i Schweiz med i bilden - precis som för ett par år sedan då FC Aarau och FC Zürich visade intresse.

