PREMIÄREXTRA: Stor genomgång - 2000-talets allsvenska premiärfester

Äntligen allsvensk fotbollspremiär!

2000-talet har bjudit på några minnesvärda premiärer. Det har varit allt från publikfester - till målfester, snygga mål, målvaktstavlor och en och annan yngling som presenterat sig för en större fotbollspublik.

Och några matcher vi helst skulle vilja glömma.

Kommer du ihåg?

Inte?

FotbollDirekt bjuder här på några höjdare - och mindre roliga premiärer - från tidigare år.



3 april 2017: Kalmar FF - Elfsborg, 1-5.

Efter en rätt tam första halvlek, där Elfsborg hade den bästa målchansen i den 35:e minuten när Issam Jebalis skott täcktes bort, bollen upp i luften, där Ole Söderberg gjorde en spänstig räddning framför en framstörtande Per Frick.

Men sedan smällde det rejält i den andra halvleken. Först var det hemmalaget Kalmar FF som tog ledningen i den 50.e minuten genom en straffspark av Romarinho efter att en Elfsborgsförsvarare räddat ett avslut från brassen med armen.

Men sedan blev det dags för Issam Jebali och Daniel Gustavsson att kliva in i handlingen. Duon gjorde två mål var, där Jebalis fullträffar var något alldeles extra. Till slut stannade han på tio mål på 29 matcher.

2 april 2016: Malmö FF - IFK Norrköping 3-1

En riktig härlig premiärmatch med magnifik inramning på dåvarande Swedbank Stadion, numera Eldea Stadion. Över 21 000 åskådare fick dock se "Peking" ta ledningen redan efter en dryg kvart genom Christoffer Nyman på framspelning från Arnor Traustason. Men MFF fick ett viktigt kvitteringsmål precis före halvtid genom Anders Christiansen. Norrköpings försvarsveteran Andreas Johansson gick bryskt fram mot Markus Rosenberg i eget straffområde i den 76:e minuten och Jo Inge Berget tryckte in ledningsmålet till 2-1 från elvameterspunkten. I den sista matchminuten satte Erdal Rakip punkt med ett snyggt lobbmål bakom David Mitov Nilsson i Norrköpings-målet.

31 mars 2013: BK Häcken - IFK Göteborg 0-3

2012 hade Häcken tagit över epitetet "bäst i stan" och laget var bara två poäng från SM-guldet. Nu var det 2013 och Blåvitt ville visa "lillebror" vilket lag det var som bestämde i stan! Matchen hade flyttats från Rambergsvallen till Ullevi och nästan 16 000 åskådare slöt upp. Och "Blåvitt" lämnade inte Häcken skuggan av en chans. I den 22:a minuten krutade Jakob Johansson in 1-0 med ett studsande skott från 30 meter och sedan hade inte Häcken mycket att sätta emot. Till slut blev det 3-0 efter att Mattias Bjärsmyr nickat in 2-0 i den 40:e minuten (hans enda mål för säsongen) och Sam Larsson tryckt in 3-0 lågt i bortre hörnet i den 65:e minuten bakom Christoffer Källqvist. Blåvitt stämde rejält i bäcken och lade grunden för en fin säsong, där laget slutade trea bakom AIK och Malmö FF och tog 17 poäng fler än Häcken som slutade på tionde plats.

2 april 2012: Örebro - Åtvidaberg 3-4

Åtvidaberg var nykomling för andra gången på tre år och tog nu gruvlig revansch på Örebro, som laget mötte två år tidigare när Åtvid var tillbaka i allsvenskan för första gången på 18 år. Den gången vann ÖSK med 2-0. Denna gång skulle Åtvid visa att laget inte skulle bli vilken nykomling som helst. Laget inledde med tre raka segrar och den allsvenska publiken fick lära sig att laget hade en vass anfallsduo i Viktor Prodell och Magnus Eriksson. Prodell gjorde två mål i premiären mot Örebro och gjorde totalt 15 mål på 29 matcher. William Atashkadeh försökte hålla Örebro kvar i matchen med sina två mål men redan i halvtid ledde Åtvid med 4-2 och höll sedan undan trots att matchslutet blev lite nervöst efter ett reduceringsmål av brasilianaren Daniel Bamberg i den 77:e minuten.

4 april 2011: Djurgården - AIK 0-0

Svenska Fotbollförbundet tänkte ordna en rivstart på säsongen med ett derby på Råsunda mellan Djurgården och AIK. Men det som skulle bli en fest blev rejält avslaget i den kalla måndagskvällen. Matchen som hade utsatt avsparkstid till 20:00 fick ytterligare skjuta på den på grund av bengaleldning som till viss del lade sordin på spelarnas laddning inför avspark, då dessa fick återvända in i omklädningsrummet igen.



En som slängdes in i hetluften omgående var Andreas Alm som gått från assisterande tränare i AIK till att nu vara lagets huvudtränare och fick då alltså debutera som sådan med ett derby!

Nästan 29 000 åskådare fanns på plats och såg ett derby som blev mer kamp än skönspel och många målchanser. Matchens två bästa chanser hade Djurgården. Först Kasper Hämäläinen i den 51:a minuten, då han försökte lobba in 1-0 över Ivan Turina men på mållinjen stod Martin Lorentzson välplacerad och kunde slå bort bollen och sedan på fyra minuters tilläggstid, där Jani Lyyski nickade men där Ivan Turina stod för en magnifik enhandsräddning och styrde bollen förbi den bortre stolpen. Det var första gången sedan 1999 som ett derby mellan dessa båda klubbar slutat 0-0.

5 april 2009: Örgryte - Gais 1-5

En härlig söndagseftermiddag och en försmak av sommaren när då nybyggda Gamla Ullevi togs i bruk och drygt 17500 åskådare hade slutit upp och det blev en sprakande tillställning som slutade 5-1 till Gais. En som nog vill glömma den premiärmatchen var nog Örgrytes målvakt David Stenman som bjöd på en rejäl målvaktstavla, så att Pär Ericsson kunde ge Gais ledningen med 1-0 redan i den sjätte minuten och ett par andra direkt svaga ingripanden som ledde till baklängesmål.

Örgryte kom till spel med en, på papperet åtminstone, vass anfallsduo i Marcus Allbäck och Alvaro Santos. Och det var också Santos som utjämnade till 1-1 efter en dryg kvarts spel. Det var dock sista gången som Öis supportrar skulle jubla i matchen. Gais supportrar skulle dock få jubla desto mer. Tre gånger inom loppet av ett par minuter i mitten av den första halvleken gick nämligen Gais från 1-1 till 4-1, delvis med god hjälp av tafatt målvaktsspel av David Stenman. Tommy Lycén, Mattias Lindström och Wanderson gjorde alla varsina mål. Gais-ledning alltså trots att en halvtimme inte var spelad. Och i första halvlekens slutskede hade Wanderson dessutom en stolpträff. I den andra halvleken fortsatte Gais att ösa på inledningsvis. Fem minuter in på den andra halvleken gjorde Mattias Lindström sitt andra mål för eftermiddagen. Öis skapade ett par chanser i den andra halvleken men var aldrig ens nära att hota Gais. Det var nästan så att luften gick ur Örgryte redan efter den 1-5-smällen och den anrika klubben åkte ur allsvenskan den säsongen och har därefter inte återvänt.

4 april 2006 Hammarby - Helsingborg 4-2

Ytterligare en målrik premiär hämtar vi från 2006, då Paulinho presenterade sig på allvar inför Hammarbypubliken. Ja, inte samma Paulinho som nu spelar för klubben, utan Paulinho Guara som kom till Hammarby från Örgryte hösten 2005 och hann då inte göra något riktigt avtryck. Det gjorde han nu istället mot Helsingborg när han med mål i den 20:e och 32:a minuten förde Hammarby till en 2-0-ledning. Björn Runström ökade på målskörden i den 35:e minuten och redan då var Helsingborg ett slaget lag. När Helsingborg fått in en reducering genom Gustaf Andersson och tryckte på för fler mål framåt gjorde Max von Schleebrügge 4-1 och säkrade hem segern till "Bajen". I den näst sista matchminuten gjorde McDonald Mariga ett tröstmål.

10 april 2005 Malmö FF - IFK Göteborg 1-2

Det var fotbollsfest på Malmö Stadion mellan två av svensk fotbolls mest klassiska lag. Och det började med att Stefan Selakovic gjorde 1-0 i den 16:e minuten till gästande IFK Göteborg. Men innan första halvlek var slut fick ändå hemmapubliken jubla. Afonso Alves grejade ett kvitteringsmål till 1-1.

Det skulle dock bli gästerna som avgick med segern. På en vänsterhörna höll sig Håkan Mild framme och nickade in 2-1 bakom Mattias Asper i den 58:e minuten. MFF jagade därefter ett kvitteringsmål förgäves.

5 april 2004 Örebro - Halmstad 2-5

2003 hade Örebro och Halmstad slutat placeringarna intill varandra i den allsvenska tabellen. Örebro åtta med 37 poäng och Halmstad nia med 36 poäng. På förhand kändes det som urtypen för en 0-0-match. Men oj så fel den känslan var! I stället blev det en sprakande målfest som inleddes redan i den femte minuten med en mustig frispark av Lars Larsen som ställde Conny Johansson i HBK-målet utan chans att rädda. Örebro hade värvat in Petter Furuseth Olsen för att få fart på målskyttet. Han gjorde mycket rätt men fick inte till avsluten. Det fick istället HBK. Först genom Magnus "Turbo" Svensson som på volley skickade in 1-1 bakom John Alvbåge i den tionde minuten. I den 41:a ökade Mikael Nilsson på Halmstads målskörd när han med en höjdboll som såg ut som ett inlägg istället skickade in bollen i mål förbi en ställd Alvbåge. Nilsson gjorde sitt andra mål i den 72:a minuten på ett direktskott, vilket skulle bli de enda två mål han gjorde under hela säsongen. Furuseth-Olsen då? Ja. Han skrev in sig i målprotokollet med ett tröstmål till 2-4 i den 69:e minuten. Han stannade på totalt fyra mål den säsongen och lämnade Örebro för Hammarby under hösten.

8 april 2003 Öster - Djurgården 0-4

Djurgården skulle komma att ta hem SM-guldet med sju poängs marginal före Hammarby och kanske var det SM-guldet som grundlades redan i premiären genom 4-0-segern borta mot nykomlingen Öster. Kim Källström gjorde det första av hans 14 mål den säsongen när han tryckte in en straffspark i den 19:e minuten efter att Patrik Eriksson-Ohlsson rivits ned av Atiba Hutchinson i straffområdet. Björn Stringheim i Öster-målet åt ett håll, det vänstra - Källström skickade bollen åt det andra, det högra och målet var Källströms fjärde mål i rad i en allsvensk premiär (!) Djurgården fick hjälp av ett självmål av Kaspars Gorkss till 2-0 i den 27:e. Samuel Wowoah gjorde 3-0 i 51:a minuten med ett kanonskott i nättaket som lämnade Stringheim utan chans att rädda och lånet från Feyenoord, Johan Elmander rundade av målgörandet med sitt 4-0-mål i den 87:e minuten, när han forcerade in ett inlägg från inhoppande René Makondele. Öster tog bara tre segrar och gjorde bara 15 allsvenska mål och åkte tillbaka ned i superettan.

6 april 2002 Landskrona - Helsingborg 6-2

Landskrona var tillbaka i allsvenskan för första gången sedan 1994 och vilken comeback! Fullspikat på Landskrona ip i lagets återkomst och det innebar nästan 12 000 åskådare. Det glödde på läktarna på ip och det glödde på planen! Detta mot ett Helsingborg som av många nämndes som en SM-guldkandidat. Två "tränarlegender" på varsin bänk. Jan Jönsson på Landskronas och Sören Cratz på Helsingborgs.

Danijel Milovanovic gjorde Landskronas första mål i återkomsten i den 19:e minuten när han på volley distinkt skickade in 1-0 i bortre hörnet bakom Helsingborgskeepern Fredrik Larsson. Håkan Söderstierna visade sin snabbhet när han rullade in 2-0 i den 24:e minuten. Men bara två minuter fick HIF ändå lite kontakt genom ett snyggt frisparksmål av Alvaro Santos. Och kvitteringen kom också genom Rade Prica bara fyra minuter senare när han visade sina volleykunskaper i Landskronas målområde. I den 38:e spelminuten hade Landskrona hörna från vänster. Bollen träffade Daniel Nannskogs panna som skarvade bollen vidare till en 18-årig Alexander Farnerud som gjorde sitt första allsvenska mål! Och Helsingborg hann knappt göra avspark förrän Farnerud vann bollen och serverade Milovanovic för dennes andra mål i matchen. I den andra halvlekens tolfte minut bjöd Sven Anderssons ersättare Fredrik Larsson på en målvaktstavla som gjorde att Daniel Nannskog kunde göra 5-2, då han skruvade in bollen ur dålig vinkel. Milovanovic avrundade sedan med att fri med Larsson rulla in 6-2 i den 84:e minuten.

10 april 2000 Häcken - IFK Göteborg 1-3

Två Göteborgsderbyn, två dagar i rad handlade det om år 2000. Dagen innan hade Gais och Västra Frölunda spelat 0-0. Detta derby blev dock mer välspelat - och mer målrikt.

Nu var det dags för Häcken, nykomling efter att ha vunnit superettan med två poäng 1999 före just nämnda Gais. Och vilken drömstart laget fick i allsvenska comebacken efter att ha åkt ur 1998.

En 17-årig yngling vid namn Kim Källström gjorde 2000-talets hittills snabbaste premiärmål när han efter 56 sekunders spel gjorde 1-0 mot IFK Göteborg. Men det var också allt som Häcken hade att glädja sig åt. Tomas Rosenkvist utjämnade i den 41:a minuten. Pär Karlsson gjorde ett av sina två mål den säsongen genom sitt 2-1-mål i den 69:e minuten och två minuter senare nickade Tomas Rosenkvist in 3-1 på ett inlägg från från höger utan att Joakim Olsson i Häcken-målet kunde nå bollen och rädda.

Och de premiärer vi helst vill glömma...

Sedan finns det förstås några premiärer vi helst inte vill minnas.

Främst är det mötet på Olympia 30 mars 2014 mellan Helsingborg och Djurgården, där matchen avbröts i den 41:a minuten efter att Djurgårdssupportrar stormat planen för att få matchen stoppad på grund av att den Djurgårdssupporter mist livet före matchen. En match som kanske inte ens skulle ha spelats överhuvudtaget och blåsts av redan innan avspark.

Hela premiäromgången 2010 går inte till historien som någon av de mer minnesvärda.

Det började dock bra att IFK Göteborg vann med 3-0 borta mot Kalmar FF efter att Tobias Hysén gjort två av "Blåvitts" tre mål.

Men förutom det blev det hela fyra 0-0-matcher! Ja, det blev nästan fem, då Helsingborg vann med 1-0 mot BP efter att Mattias Lindström gjort 1-0 i den 90:e minuten. Gäsp!

I de övriga matcherna som det blev mål i vann Häcken över Djurgården med 2-1 och Örebro med 2-0 över Åtvidaberg som var tillbaka i allsvenskan efter 18 år utanför högsta serien.