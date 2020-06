LÜHR: Är det redan ikväll vi räknar bort AIK från guldet?

Hammarby har inte förlorat hemma på Tele2 arena på 23 matcher.

Tjugotre.

AIK fick brallorna neddragna och förödmjukades på ett aldrig (?) tidigare skådat vis senast mot IFK Norrköping.

Det här 08-derbyt ska bara kunna sluta på ett sätt.

Och, nej, du behöver inte sitta kvar och vänta på ett “eller?”. Det vädrades lite missnöje i Bajen-lägret efter 2-2 senast mot Elfsborg i Borås, där Per Frick forcerade in en sen kvittering för hemmalaget.

Två förlorade poäng sved i det grönvita omklädningsrummet efter slutsignalen, och det kan man ju köpa. Men kikar man sådär en säsong tillbaka i tiden så borde de känslorna kanske istället vara ganska sköna, med tanke på att hammarby efter tre omgångar 2019 hade samlat ihop två poäng. Tre matcher som tränaren Stefan Billborn ibland pekat på som en (avgörande?) orsak till att man inte lyckades trycka förbi Djurgårdens IF och Malmö FF och hämta hem Lennart Johanssons pokal efter en alldeles fenomenal långspurt.

Efter två matcher 2020 - mot Östersunds FK och Elfsborg - så har man redan fyra poäng.

Och tre till ser ut att vara på väg in i kväll.

17.30 sparkar årets första 08-derby igång på Hammarbys hemmaarena, där man alltså har 23 matcher i rad utan förlust, och motståndare är ett AIK som fortfarande borde vara i chock. Att det kommer bli en utmaning att sjösätta ett nytt spelsystem den här säsongen, och att det kommer att ta tid innan allt klickar - det har AIK:s tränare Rikard Norling varit tydlig med.

Till och med extremt tydlig.

Men - jag lovar - ingen, inte ens Norling i sina värsta mardrömmar, hade kunnat förutse den kölhalning man åkte på redan i den andra omgången hemma mot IFK Norrköping. Ingen inblandad AIK-are hade heller upplevt något liknande på hemmaplan tidigare.

0-4 efter 30 minuter och AIK:s nya offensiva taktik såg mer ut som något en halvgalen professor hade experimenterat fram hemma i sitt laboratorium. “Pinsamt”, recenserade landslagsmittfältaren Sebastian Larsson.

Och det var ingen som sa emot.

Nu ska AIK ut och möta ett Hammarby som äger ännu fler offensiva vapen än IFK Norrköping, man gör det på konstgräs och i bagaget finns en hel hög med frågetecken.

Ska ungdomarna fortsatt förväntas ta ansvar mot allsvenskan bättre lag? Hur länge ska Per Karlsson bänkas? Är AIK två helt olika lag med och utan Ebenezer Ofori på planen?

Och så vidare.

Det största frågetecknet är dock: är det i kväll, redan i allsvenskan tredje omgång, som vi räknar bort AIK som en potentiell guldkandidat 2020? Lika intressant för avgörandet av allsvenskan 2020 är ju matchen IFK Norrköping mot regerande mästarna Djurgårdens IF. Är Peking verkligen SÅ överjävligt bra som man visade prov på mot AIK. Det var en ångvält som styrdes av seriens just nu bästa spelare Sead Haksabanovic, och den fick motståndet att fullständigt tappa fattningen. Mästarna behöver i sin tur sån typ av hjärtstartare för att inte halka efter redan i början av serien. Utspelade mot Sirius i premiären, där effektivitet och bra försvarsspel till slut fixade tre pinnar trots allt följdes upp av en torsk på hemmaplan mot ett Örebro SK som AIK hade städat av i premiären.

Det har inte varit bra nog. ***