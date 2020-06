AVSLÖJAR: Kan ta Bajens supertalang - som är beredda att sälja

I går uppgavs Hammarby-talangen Aimar Sher vara intressant för holländska Groningen.

I dag kan FotbollDirekt samtidigt avslöja att det finns flera klubbar som redan i sommar är beredda att köpa loss 17-årige Emil Roback.

- Jag förstår det. Det handlar mycket om att Emil har gjort det bra med landslaget, men vi vill helst se honom spela i allsvenskan först, även om det inte alltid händer, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt.se.



Hammarbys akademiverksamhet har snabbt växt i anseende under det senaste året.

Fler och fler namn är på väg fram i dagens ljus.

Dels handlar det om framgången i slutet av förra året i Brasiliens största U20-turnering, men också om hur nu flera mycket unga på allvar börjar närma sig a-laget.

Men frågan är hur mycket allsvensk fotboll det hinner bli för sådana som exempelvis Aimar Sher och Emil Roback?

Hammarby har under våren bekräftat ett utländskt intresse för båda, ett intresse som i dag på allvar börjar bli konkret kring två namn som ännu inte ens debuterat i allsvenskan.



Men inte nog med holländska medias uppgifter under gårdagen om Aimar och Groningen.

I dag kan FotbollDirekt berätta om hur flera utländska klubbar är beredda att lägga bud på Roback redan i sommar och uppges nu planera att följa honom i Frej, på plats i Sverige.

Hammarby är samtidigt informerade om intresset, även om något bud ännu inte finns.

Men enligt FotbollDirekts källor så är Hammarby beredda att sälja både Aimar och Roback direkt, om rätt bud presenteras.

Enligt vad FD erfar så är Hammarbys nivå 1,2-1,5 miljoner euro.

- Får vi bud är det en bekräftelse om att vi jobbar rätt. Men allt handlar ändå om att först om att lyckas på Tele2 arena. Sedan kanske det inte blir så, men det är första målet.

- Det enda jag kan säga om pris är att vi måste lära oss att ta betalt även för unga talanger i Sverige, precis som klubbar gör exempelvis i Danmark.

För bara fem månader sedan så skrev Emil Roback på ett nytt kontrakt med Hammarby, precis som en annan talang då också gjorde, Ben Engdahl. Båda är födda 2003.