Helsingborg besegrade Brage i bottenkampen

Under tisdagskvällen avslutades den sjunde omgången av superettan.

Detta med ett tidigt bottenmöte mellan Helsingborgs IF och IK Brage.

Då stod Adrian Svanbäck för matchens enda mål – när HIF tog sin tredje seger i år.

Efter sex omgångar i superettan befann sig Helsingborgs IF på en 13:e-plats i tabellen med sex inspelade poäng.



IK Brage återfanns två hack upp, på en elfteplats, med åtta poäng.



Under tisdagskvällen ställdes de två tidiga bottenklubbarna mot varandra i en match om tre viktiga poäng.



På Olympias gräs i Helsingborg inledde bortalaget med att hota framåt och skapade tryck mot HIF:s straffområde.



Däremot var det inte Borlänge-laget som skulle ta ledningen.



Med 14 minuter på klockan vann hemmalaget bollen på egen planhalva och ställde om. Bollen hamnade på fötterna hos Lucas Kjellnäs som spelade fram till Adrian Svanbäck som, via en Brage-spelare, fick bollen förbi Frodig och in i mål.



Således tog HIF ledningen i matchen – och Adrian Svanbäck gjorde sitt andra mål i superettan denna säsong.



Det blev även den första halvlekens enda mål – efter att Max Svensson prickat stolpen och bränt ett jätteläge från nära håll.



I den andra halvleken var Brage nära att kvittera flera gånger om. Framförallt vid ett tillfälle då Johan Brattberg stod för en jätteparad.



Något mål skulle dock inte falla i den andra halvleken och Helsingborg inkasserade tre viktiga poäng vilket innebär att de nu står på nio poäng efter sju matcher.

Helsingborgs IF tar ledningen hemma mot IK Brage! Adrian Svanbäck målskytt 📲 Se Superettan på Max pic.twitter.com/KktOU23XtN — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) May 13, 2025



***



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Bengtsson – Akimey, Kjellnäs, Asoma, Svensson – Svanbäck, Aga.



IK Brage: Frodig; Zetterström, Wålemark, Persson, Stensson, Trpcevski, Berggren, Lundin, Brkic, Nordh, Weilid.