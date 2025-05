Beskedet: Marta, 39, gör comeback i landslaget

Förra året lade hon skorna på hyllan.

Nu gör Marta, 39, comeback i det brasilianska landslaget.



Det var efter förra sommarens OS-finalförlust mot USA som Marta slutade i det brasilianska landslaget.



Inför turneringen hade hon nämligen meddelad att år 2024 skulle bli hennes sista i den gulgröna landslagströjan – fram till nu.



Under tisdagen meddelar nämligen Brasiliens fotbollsförbund att Marta är en del av den trupp som ska spela två träningsmatcher om ett par veckor.



Matcherna det handlar om är båda mot Japan, den 30 maj samt 2 juni.



39-åringens uppehåll från landslagsfotbollen blev således bara sex matcher långt.



Till vardags spelar Marta i USA och Orlando Pride. Tidigare i hennes karriär har hon spelat för Rosengård, Tyresö och Umeå i Sverige.

Marta has been named in Brazil's squad to face Japan

She announced her retirement from international football after last summer's Olympics but has reversed her decision 🫡 pic.twitter.com/b2wocv66wQ

— B/R Football (@brfootball) May 13, 2025