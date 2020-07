Danska metoden för publik på matcherna: "Svårt att säga nej till"

Inspirerande nyheter för allsvenskan från Danmark nyligen - publik har snabbt kommit att tillåtas på danska arenor igen. Idag kommer så många som 10 000 personer se Köpenhamnsderbyt mellan FCK och Bröndby. Här berättar Claus Thomsen, direktör på danska Divisjonsforeningen, hur man lyckats få myndigheterna att säga ja:

– Vi har satsat på att uppföra oss ordentligt men inte gå ut för aggressivt i media och ställa för höga krav. Vi har varit svåra att säga nej till kan man nog säga, säger Thomsen.

Ingen publik alls på allsvenska arenor än så länge. Det kan dröja länge innan den återvänder. Den senaste tiden har rubrikerna mest handlat om huruvida allsvenskan håller på att dra undan mattan för sig själv - ska Folkhälsomyndigheten dra tillbaka sitt tillstånd?

En rad incidenter som går emot fotbollens löften till myndigheten - nu senast Malmö FF-supportrar som var på plats i Mjällby och kollade cupsemifinalen "på distans" utanför Strandvallen.

Danska ligan däremot har snabbt efter återuppstart fått ja till publik. Om än i begränsad skala. Först i rent försumbara nummer om hundratal. Men den senaste veckan har man fått ja på betydligt fler.

– Det har varit ett långt förlopp, först att få lov att överhuvudtaget spela matcher, vi har haft stringenta protokoll. Vi har demonstrerat ansvar i hög grad, säger Claus Thomsen och fortsätter:

– Sedan så blev samlingsförbudet i Danmark hävt och siffran uppgraderades till max 500 personer vid allmänna sammankomster. Då fick vi lov att ta in lite publik, men 500 är ju inkluderat all personal så det blev väl cirka 300 åskådare per match.

Ligan fick några testmatcher på sig för att övertyga myndigheterna om att det skulle kunna fungera.

– Vi inledde med tre testmatcher med de här protokollen, med ett avståndskrav på två meter mellan varje åskådare. Men de tre testen gick så bra, så vi fick tillåtelse till mer. Vi tryckte på i alla möjliga politiska kanaler för att få släppa på mer publik, och efter förhandlingar fick vi lov att ha en meters avstånd i stället för två meter.

Vilket gör att man nu kan släppa in långt fler människor.

– Vi har satsat på att uppföra oss ordentligt men inte gå ut för aggressivt i media och ställa för höga krav. Utan försökt vara professionella. Vi har jobbat igenom de här sakerna och visat att vi kan göra det här på ett ansvarsfullt sätt. Vi har varit svåra att säga nej till kan man nog säga.

– Sedan hade vi tur i de första matcherna. Det är klart att det var viktigt att inget gick snett där. Vi har tryckt på för att hålla dialogen igång hela tiden.

Protokollen liknar de som SEF lagt fram till Folkhälsomyndigheten för att stegvis kunna ta in åskådare på matcherna.

– Vi har egentligen bara gjort detsamma som vi gjort i förhållande till spelarna. Strikta protokoll för att få tillbaka publiken, först i en förberedelsefas. När man får sin matchbiljett så får man skriva under en "code of conduct", instruktioner om när man får komma till arenan så det inte blir köer.

– När man väl kommer in på arenan så är det strikt sektionering, man får aldrig ha fler åskådare än 500 på varje sektion, och de 500 kommer inte i kontakt med några andra personer på arenan. Vi har detaljerade regler kring hur man får röra sig på arenan, avspritning, hur man gör vid toalettbesök och så vidare.

– Och framför allt så genomför vi identifikation av alla som är där. Eftersom det är ett tak om 500 per sektion, så kan vi avgränsa eventuell smittspridning. Om det har varit ett tillfälle där någon åskådare testat positivt för corona, så kan vi kontakta de 499 andra som varit på samma sektion som den personen, för vi vet vilka som varit där.

Jag nämner incidenten i torsdagens cupmatch mellan Mjällby och Malmö FF för Thomsen. Han svarar med att berätta om en incident från danska cupfinalen den 1 juli som låter långt mer allvarlig ur smitthänseende. Ålborg mot SönderjyskE i final, en match som spelades i Esjberg. 2000 pers fick komma in på arenan. Lagen hade tilldelats 750 supporterbiljetter var.

– Vi hade cupfinalen mellan där supportrar till Ålborg, det var en grupp på 50 av deras supportrar som klev över sektioner och samlades tätt med andra Ålborg-supportrar på ett ställe på läktaren. Då stoppade vi matchen i 15 minuter tills de hade separerats.

– Så det var ett bakslag, men vi hanterade det konsekvent. Däremot har vi inte haft några tillfällen med supportrar som varit utanför arenan på det sätt du beskriver det från Sverige.

Den matchen ledde dock till ett avgörande beslut för ligan:

– Vi har inga bortasupportrar på matcherna. Erfarenheten från cupfinalen sade att det är helt avgörande för att vi ska kunna få fortsätta. Det är endast hemmalagets egna supporters som får komma in. Du kan inte kontrollera evenemangets smittsäkerhet om supportrar kommer utifrån.

Hur man kontrollerar att det bara är hemmasupportrar? Främst genom att man kollar upp alla åskådares personuppgifter, däribland hemadresser. Något som sväljer resurser.

– Det kostar, det gör det. FCK har ett derby nu på söndag mot Bröndby. Det kommer kosta 40 procent mer än vanligt i omkostnader för den matchen.

Det låter som det blir dyrt i längden för klubbarna, om den här fasen pågår ett tag?

– Ja, så är det. Men det handlar om att få tillbaka supportrarna och sponsorerna. Det vi är mest rädda för ekonomiskt , det är den strukturella effekten av att tappa relationer mellan klubbarna och sponsorer. Det är ju relationer som byggts upp över lång tid, och om man väl tappar dem så blir det svårt att bygga upp dem igen. Och det riskerar bli långt mer kostsamt än det här.

Vad säger du om problematiken kring begränsad publikkapacitet, det är ju ett dilemma när klubbar tvingas välja sin publik i en sådan här fas?

– Vi har valt att göra så att det är upp till klubbarna själva. Det handlar främst om sponsorbiljetter och säsongskortsinnehavare. Men om man kan hantera att sälja lösbiljetter, om man har adresser och identifikation och klarar av att sköta den biten, så få man göra det.

– Hittills så har klubbarna kunnat hantera det. Men det är ingen bra lösning i längden att tvingas välja mellan människor. De flesta klubbar har valt att bara ta in säsongskortsinnehavare, och så har man lottat vilka som ska få biljetter.

– En annan viktig sak - det är ingen sammanhållen ståplatsläktare. Det klubbarna gör när de fördelar biljetter är att man sprider ut ståplatspubliken över hela arenan. Så det är viktigt att klubbarna känner sina fans.

Det ser ut att bli 10 000 åskådare mellan FCK och Bröndby?

– Ja, det tror jag det blir. Men det är samtidigt en publikkapacitet på 37 000 på arenan, så det är ju ändå inte som vanligt. Men det är ett steg på vägen.

Även om ligan lyckas blidka politikerna om att få släppa in åskådare igen, så är Claus Thomsen långt ifrån klar till att ropa hej kring ett "back to normal" för dansk klubb fotboll.

– Hälsomyndigheterna är inte begeistrade över att vi har fått lov till att göra här, säger Thomsen och skrattar. Vi ska inte fara iväg för mycket. Men det är ingen smittspridning i Danmark just nu, så i nuläget ser det bra ut.

– Jag är inte helt lugn inför de här matcherna, det kan jag erkänna. Det är klart det är spänt, man vill att det ska fungera. Hittills har vi i alla fall klarat det bra, vi hade lite mer än 7 000 i Ålborg-Århus nu senast och det förflöt väl.

Ny säsong snart igen, tror ni att det kan bli tal om full publikkapacitet då?

– Jag tror inte vi kommer få full kapacitet direkt till nästa säsong, jag tror det blir en del restriktioner i början då också. Men vi arbetar vidare på att visa att att vi kan spela försvarligt med full kapacitet, att vi kan ta steg mot det. Om vi fortsätter med sektionering med 500 åskådare som kommer i kontakt med varandra och inga andra, samt identifikation av alla. Det är i varje fall det sätt som vi kan operera på. Men det kommer förstås an på smittspridningen i Danmark och Europa i stort också, hur allting utvecklar sig.