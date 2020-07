"Jag hoppas på en positiv reaktion"

Nabil Bahoui vet vad som gick fel i AIK:s satsning under Rikard Norling.

Och han vet också vad klubbens nya tränare behöver göra för att lyfta laget.

Men först och främst är det en match i taget som gäller - och det är Kalmar FF på söndag.

- Jag hoppas det blir en positiv reaktion av det här, säger Bahoui.

Liksom alla andra spelare i AIK så fick han beskedet om att AIK sparkade Rikard Norling under måndagen via en en notis på telefonen. Detta efter ännu en tung smäll, derbyförlusten mot Djurgårdens IF (0-1) på Friends arena.

Ingen AIK-spelare fick någon förvarning om beslutet, men många hade det på känn.

Och reaktionen var känslosam.

- Det handlar om Rikard som den människa jag känner, och då kändes det som ett tufft beslut för klubben. AIK inte kända att på sistone byta tränare så ofta, så det blir en stor grej, säger Nabil Bahoui.

- Det är mycket känslor. Men jag är anställd av AIK och mitt jobb är att göra bra ifrån mig på planen. Det här ingår i fotbollen, men man känner för Rikard.

Var det nödvändigt? Behövdes det en förändring på tränarpositionen?

- Behövdes…, jag kunde se tydligt att det inte blev som vi planerat, men vad felet var är inte min uppgift att söka reda på.

- Men vi är absolut inte där vi vill vara. Då finns det ingen anledning att drömma, och nu ska vi ta en match i taget. Det är Kalmar FF på söndag, och inga tankar på något annat.

När förstod du att det “nya” spelsystemet inte skulle funka?

- Alltså, det jag kände var att man kunde se att det kunde funka, men inte med det här täta spelschemat. Man ser på prestationerna, för det är en bra match sedan en mindre bra. Och så har vi varit mindre bra på slutet av matcherna, och det har att göra med sättet vi spelat på. Vi blev trötta.



Nabil Bahoui funderar, och summerar:

- Frågan var om vi skulle palla orken och hålla sig skadefria - och det var nog där det brast.

AIK har hyllats för att lyfta in unga egna spelare i startelvorna, har det varit väl mycket ungt ändå?

- Jag tycker så här, de unga spelarna har varit bland de spelare som presterat bäst enligt mig. Det ska de ha en stor eloge för, säger Bahoui bestämt.

- Men som debutsäsong så kanske man inte ska begära mer än så. På min tid, då fick man chansen och tog den, men man kanske ändå var utanför bänken i nästa match. Man ville inte ens se några unga spelare.

- Jag jämför med Ajax, där har man en bra mix. Man har flera yngre spelare men också en ryggrad av mer etablerade spelare. Sen kanske de unga spelarna blir sålda framöver, om man jobbar rätt.

- Vi har också en bra mix i laget i AIK, men jag har varit skadad, Kolbeinn (Sigthorsson) har varit skadad. Ja, det har varit ganska många oplanerade skador. Det har inte gjort det lättare.

Vad måste AIK göra nu, först och främst?

- Det finns inget annat, det är bara nästa match. Tittar man på tabellen redan nu och hoppas på något orealistiskt då blir det ofta fel. Det är en match i taget.

- Vi vet att supportrarna är bakom oss, men det blir kanske svårt att få deras positiva energi då de inte är med oss inne på arenan. Och vi rutinerade spelare i laget måste få med oss de som är lite mindre rutinerade.



Bahoui fortsätter:

- Jag hoppas att blir en positiv reaktion av det här. Ibland kanske det behövs Nu får vi se vilken tränare som kommer…

Ja, vem blir det?

- Ingen aning. Man läser mycket, och jag har kollat runt. Men det ska bli intressant att se.

Vad måste en ny tränare komma in med nu då?

- Vi måste få med oss ett sätt som alla är överens om…, ett spelsätt som passar spelartruppen. Det är nycklarna. Får man med sig gruppen och kollar spelarmaterial och anpassar systemet efter det - det är de stora faktorerna.