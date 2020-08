Vilket självförtroende, Jesper Karlsson imponerar: ''Han är helt sjuk''

Hade det skett under match hade nog "Årets mål"-omröstningen kunnat stänga redan nu.

Jesper Karlsson hade roligt på Elfsborgs lördagsträning inför kvällens match mot Sirius. Ett imponerande självförtroende och ett makalöst rabona-mål.

– Jag har tittat mycket på (Ricardo) Quaresma, han är helt sjuk, säger Karlsson.

Elfsborg tar sig an Sirius ikväll på Borås Arena. Om det vankas liknande underhållning som på boråsarnas lördagsträning så är det väl värt att bänka sig framför matchen. Under en spelövning på den träningen så drog Jesper Karlsson till med en klockren rabonaspark som seglade in i bortre krysset.

– Det är fint, sådana grejer man gillar att göra. Jag lade ut den på Instagram i slow motion, riktigt fint, säger Jesper Karlsson inför kvällens match.

Det händer inte många gånger att man får se något liknande i matchsammanhang. Andres Vasquezs mål för IFK Göteborg mot Örebro 2007 är en klassiker.

Känns som en once in a lifetime-grej att lyckas med i match?

– Det får vi se, jag har gjort några i allsvenskan också, men då har det mest varit inlägg. Man ska göra sådant när man känner att det är läge och att det kan tillföra något.

– Jag har tittat mycket på (Ricardo) Quaresma, han är sjuk. Han har gjort hur många sådana som helst. Det var mycket sånt när jag var yngre, man höll på och testade olika grejer. Jag är väl så nu också men då var jag mer ute efter att det skulle vara showgrejer hela tiden. Nu värderar man på ett bättre sätt när det är läge att göra sådant. Men det är sådan jag är som spelare, det är roligt.

Efter några tunga år så ser Elfsborg ut att vara på rätt väg och boråsarna har häng på toppen inför kvällens match. Fyra i den haltande tabellen, man går om Djurgården och upp på tredje plats vid seger eller oavgjort mot Sirius.

Och Jesper Karlsson har varit vass - särskilt i de senaste matcherna så har 22-åringen klivit fram och han har tagits ut i många "Omgångens elva", bland annat här på FotbollDirekt.

Fyra mål och tre assists har det blivit. Efter några tuffa första år efter flytten från Falkenberg så varvade han upp i fjol och i år ser det än bättre ut.

Har du någonsin varit bättre?

– Bra fråga. Jag vet inte. Nu tycker jag det har släppt poängmässigt, och det är väl det folk lägger märke till mest kanske. Men jag tycker att jag har mognat i mitt spel. Jag är bättre på alla plan, tycker jag att jag blivit bättre på det mesta.

– Mål och assist, det kommer av sig själv nu. Ibland kommer man in i ett flow och det är väl det som hänt nu efter att de var lite trögt i de första matcherna tycker jag.

Du är i ett bättre lag än tidigare också, åtminstone tabellmässigt. Är det den bästa upplagan av Elfsborg sedan du kom till klubben?

– Ja, det tycker jag, vi har många unga spelare som spelar med energi. Och det krävs energi för att vi ska sätta det spel som Jimmy vill att vi ska spela. Vi har kommit väldigt långt med det.

Sirius härnäst, vad är din bild av dem?

– Jag har inte sett så mycket, vi har sett lite klipp nu inför matchen bara. Resultatmässigt har de tagit steg i år. De ser vassa ut. Det blir en bra match.

Karlssons rabona-mål (kredd till Guliganernas ordförande Isak Edén):

OH AH JEPPE K - GÖR RABONA RÄTT I MÅL!! #Elfsborg pic.twitter.com/qESjikfw4h — Isak (@kasi71) August 1, 2020