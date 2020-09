Tidigare förbundsordföranden Lars-Åke Lagrell har gått bort, 80 år gammal. Nu sörjs - och hyllas - Lagrell runt om i fotbollssverige.

– Den viktigaste ledaren svensk fotboll haft de senaste 40 åren, säger SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson.

Ett tungt besked i dag - Lars-Åke Lagrell har gått bort, 80 år gammal. Lagrell som var verksam som ordförande i Svenska fotbollförbundet i över 20 år (1991-2012), och som funnits med förbundet i olika roller ända sedan 1981.

Och som därmed varit med på hela resan svensk fotboll gjort både på klubb- och landslagsnivå: Med ökade publiksiffror och stigande intresse på klubbsidan, VM-brons och EM-semifinal på landslagssidan.

SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson jobbade tätt samman med Lagrell, och Olsson säger att han varit beredd på dagens besked en längre tid.

– Det kom inte som någon överraskning. Hans sjukdom har försämrats under senvåren och sommaren. Vi umgicks ju privat efter att jag slutade på förbundet. Vi har umgåtts på . Men det är lika jobbigt ändå, även om jag visste om det, säger Olsson till FotbollDirekt.

Lars-Christer Olsson fick dödsbeskedet av Lagrells fru Yvonne på måndagen. En stor sorg men Olsson vill också lyfta fram fina minnen från tiden ihop - och i hans ögon är Lagrell en av de största ledarna i svensk fotboll.

– Han var en av fotbollens största ledare genom tiderna. Och för utvecklingen av svensk fotboll i modern tid var han den absolut viktigaste, säger Olsson och utvecklar:

– Ja, jag skulle säga att Lars-Åke är den viktigaste ledaren svensk fotboll har haft under de senaste 40 åren. Lennart Johansson var oerhört viktig på internationell nivå, men för svensk fotboll på nationell nivå så finns det ingen som haft lika stort bidrag.

Olsson rekryterades till fotbollförbundet av Lagrell och de två kom att jobba tätt samman under flera år.

– Det var under Lars-Åkes tid som mediarättigheterna blev mediarättigheter i någon mening. Vi gick från monopol till någotsånär ett modernt medielandskap med rättigheter. Lars-Åke, Bengt Madsen och jag pratade mycket om den biten. Och det var också under Lars-Åke som Bosse Johansson (tidigare generalsekreterare i SEF), Mats Enquist (nuvarande generalsekretare) och jag... vi pratade med Lars-Åke om hur vi skulle få mest möjliga utväxling av det moderna mediesamhället.

– Vi kom fram till att det bästa var att separera det så att klubbfotbollen tog hand om sina rättigheter och förbundet tog hand om sina. Och resultatet av det har vi sett nu långt senare, med exempelvis Nations League där förbundet har hand om rättigheterna och det är förbundets största intäktskälla. Så vi har både samordnat rättigheterna och gjort det tillsammans, klubb- liga- och förbund.

– Vi har gått igenom den här utvecklingsfasen tillsammans, och det är unikt. Det ser du knappt någon annanstans i Europa, möjligen i något av våra grannländer. Det är oftast fajt mellan ligorna och förbundet i nästan alla länder.

Och det är också Lagrells kanske största eftermäle anser Lars-Christer Olsson: Förmågan att få alla delar av svensk fotboll att samverka.

– Han har erfarenhet från alla led i verksamheten. Han började med att utveckla Smålands fotbollförbund under tiden han jobbade på Smålands idrottsförbund samtidigt. Han var sedan generalsekreterare på förbundet under fotbollens stora moderniseringstid. Så han har funnits med i så många olika roller under den här perioden i svensk fotbolls historia, som man kan kalla den moderna.

– Hans största bidrag är att han också tillsammans med Lennart Johansson se till att det är borgfred i svensk fotboll mellan elitfotbollen och breddfotbollen. Att eliten och bredden står samman, det är fullständigt självklart i dag. I ett så litet land som Sverige är det absolut nödvändigt om vi ska kunna konkurrera internationellt. Om det inte varit för Lars-Åke hade vi nog inte haft det läget i svensk fotboll idag.