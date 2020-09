LÜHR: Rasmus Elm vek inte ned sig mot Zlatan

Konfrontationen är sann.

Där finns dock ytterligare ett par pusselbitar att lägga till för att berätta hela historien.

Förre förbundskaptenen Lars Lagerbäck kallade en gång Rasmus Elm för den största talang svensk fotboll fått fram sedan just Zlatan Ibrahimovic.

Jag håller med.

Och om Zlatan Ibrahimovic anses unikt stark på grund av sitt självförtroende och hur han för sig i fotbollsvärlden så är Rasmus Elm unikt stark på sitt sätt.

Om vi bortser från den galna talangen så har jag träffat få människor i mitt liv med den integritet som Elm bär med sig. Han är också artig, generös och alltid vänlig - men äger en vinnarskalle som få andra när det brinner till ute på planen.

Och han är inte rädd för någon eller något som har med fotboll att göra.

Rasmus Elm står också bestämt upp för det han anser vara viktigt, och där återfinns att vara en god medmänniska högst upp på livslistan.

Under mina år då jag följt landslaget i fotboll så är det extremt få spelare och ledare som vågat stå upp mot Zlatan Ibrahimovic. Lars Lagerbäck skickade hem Zlatan, Christian Wilhelmsson och Olof Mellberg efter en utekväll i Göteborg.

Det var ett modigt ledarskap.

Mittfältskrigaren Tobias Linderoth tog heller ingen skit under sin tid i blågult, och säkert finns det någon till.

Men sannerligen inte många.

Därför är det viktigt att lägga till de här pusselbitarna när man berättar historien om tjafset i omklädningsrummet på Nationalarenan för sådär åtta år sedan.