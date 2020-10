EKWALL: Det är galet att den här matchen spelas

Hur viktig är en träningsmatch i fotboll?

Ett svar är ju att Sverige till varje pris ska möta Ryssland i Moskva.

Pandemi hit och pandemi dit, karantänskrav, reseförbud, regeringsbeslut, komprimerat ligaspel eller vad du vill; det är helt galet att den här vänskapsmatchen spelas överhuvudtaget.

Om det är något jag har lärt mig av fotbollsbevakning på plats under rådande omständigheter så är det att det inte finns en enda plats i Sverige som är säkrare ur ett smittskyddsperspektiv än en fotbollsarena i samband med match.

I ännu högre utsträckning när det är internationella matcher där det är feberkoll, munskydd och tre meter mellan alla utsända på Friends Arena.

Och jag vet också att landslagsspelare testas, lever isolerat på hotell och sätter sig på ett eget flygplan fram och tillbaka utan att vara i kontakt med någon annan än sin egen grupp och de motståndare som genomgått samma minutiösa kontroll.

Så det finns ingen som helst anledning att vara orolig för de som lever i landslagsbubblan.

Men någonstans måste det också finnas utrymme för en moralisk frågeställning.

Är det verkligen helt nödvändigt att möta Ryssland i en träningsmatch?

Ska det vara fotboll till varje pris i en pandemi?

Det handlar inte bara om själva virusets nyfunnna framfart i Europa, snarare om olika länders karantänsregler, om ligor med sammanpressade spelscheman och - i slutändan - fotbollsvärldens intresse för en meningslös landskamp.

Egentligen skulle matchen mot Ryssland spelas i Sverige, men den svenska regeringen ville inte göra något undantag för elitidrottare i förordningen för icke-EU-medborgares inresor.

Ett snurrigt beslut i sig som återigen tyder på att politiker inte har en aning om hur strikta regler som de här spelarna lever under i samband med landskamper.

Men det säger också en del om den verklighet vi lever i, i en värld där förutsättningar kan ändras över en natt och där alla länder har olika regler, ställer olika krav.

Nu kan Ludwig Augustinsson inte vara med Moskva för att Bremen (där han bor) kräver karantän om du rest till Ryssland, detsamma kan komma att gälla Leipzig-boende Emil Forsberg och dessutom sitter Dejan Kulusevski fast i Italien under ett annat smittskyddsreglemente.

Och jag tror det lär kommer påtryckningar från fler klubbar under den här veckan.

Det är fullt förståeligt att Janne Andersson vill ha en träningslandskamp för att få möjligheten att testa fler spelare.

Men det är en annan sak.

Någonstans knackar verklighetens omvärld på dörren och säger: är det verkligen rimligt att resa till Moskva för att spela en träningslandskamp just nu?

Sverige ska efter Rysslandsmatchen flyga till såväl Kroatien som Portugal för matcher i Nations League, tävlingsmatcher med hemma- och bortaspel som Uefa pressat in för att säkra enorma TV-pengar, som annars gått upp i rök.

Det hade räckt gott och väl.

Jag tror inte ens att spelarna vill spela den här matchen några dagar före två tävlingsmatcher.

Ser vi till hur alla tänkbara parametrar i den värld vi lever i just nu, så borde den här matchen aldrig spelas.

***

För inte särskilt längesen såg vi Oscar Hiljemark som svensk landslagsfotbolls framtid.

2013 lämnade han Elfsborg för PSV Eindhoven och det blev inte riktigt som vi hade hoppats, vare sig där eller i de andra klubbar som Hiljemark representerat sen dess: Palermo, Genoa, Panathinaikos och Dynamo Moskva.

Och nästa klubbadress är alltså klar.

Aalborg i danska ligan.

Inget ont om det valet, det kanske är en väg "tillbaka", men det var inte där vi hade trott ch hoppats att vi skulle se Oscar Hiljemark sen han slog igenom.

***

Att Romas Robin Olsen inte kommer iväg till en klubb där han får vara given etta i målet blir förstås ett bekymmer till slut för hans position som förstavalet i landslaget.

***

Hur många spelare i landslagstruppen kommer be lite försynt om att slippa åka till Ryssland, för att istället stanna hemma på Scandic Park i Stockholm?