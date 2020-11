Nya vd:n talar ut - Så ska Östersunds FK få tillbaka sin trovärdighet

Östersund har en större del av året behövt ha in omkring 15-20 miljoner kronor för att inte mista sin elitlicens.

Nu ljusnar bilden och ÖFK är på väg rädda sig från konkurs.

- Vi har fått en nystart och det är möten, möten, möten. Vi har stora förhoppningar om att hitta en ny stor partner eller flera mindre, beskriver nye vd:n Michael Schahine situationen.

- Det negativa kapitalet är fortfarande omkring 20 miljoner men vi jobbar nu med flera olika starka spår och planen är att starta ett investment- bolag.

Det är ett Östersunds FK som varit mycket illa ute och elitlicensen inför 2020 räddades i december i fjol med mycket små marginaler.

Avgörande blev framförallt minskade personalkostnader, anstånd med ett mångmiljonlån, en stark förhoppning om att slippa skadestånd kring Ghoddos, samt 15 miljoner kronor från en utländsk sponsor.

Men faran är på intet över.

Fortsatt så krävs i storleksordningen 15-20 miljoner kronor för att rädda elitlicensen för 2021 och det är ett arbete som just nu pågår med full kraft från ÖFK:s ledning och nye vd:n Michael Schahine - som så sent som för en månad sedan tillträdde fullt ut i ett av fotbolls-Sveriges svåraste jobb.

Men han är inte skrämd.

Affären med Jordan Kadiri som gav omkring tio miljoner kronor gav för första gången på mycket länge ett visst andrum - och nu vågar ÖFK:s nye högste man för första gången prata om en framtidstro.

- Det börjar se bättre ut och vi har starka förhoppningar om att klara elitlicensen och få in pengarna som krävs.

- Jag är optimistisk. Vi har lagt en grund genom att byta ledning och styrelse, säger Schahine till FotbollDirekt.se.

- Det handlar om många nya ögon och bara det har en positivitet. Själv kommer jag ifrån näringslivet och tar med mig en hel del erfarenhet.

Men alldeles oavsett så är det ännu ett mycket svårt och omfattande läge mot bakgrund av att ÖFK under 2019 gjorde en förlust på drygt 50 miljoner kronor - och med det ett eget minuskapital på 20 miljoner.

Ett annat problem som tyngt finanserna rejält är även kontraktsbråket med spanska Huesca och Saman Ghoddos tidigare så infekterade övergång.

Fifa dömde ÖFK och Ghoddos att betala ett skadestånd på 40 miljoner kronor. Men trots en närmast tröstlös bild så är den inte en vd med sänkta axlar.

Allt annat än det.

- Det negativa kapitalet är fortsatt 20 miljoner kronor. Ja, det är mycket pengar men allt är relativt, säger Östersund FK:s vd och redogör ytterligare så här:

- Men sedan har vi Cas-domen mot Ghoddos som vi väntar på och det har vi 10 miljoner kronor reserverade för.

- Men trots det så är vi övertygade om att lösa situationen och det kapital vi behöver ha in.

-. Dels genom flera nya partners som är på gång och en allt större tro och förtroende för det nya Östersund vi vill bygga.

- Men skulle vi inte nå ända fram så hoppas jag att förbundet förstår att vissa delar av våra problem har med pandemin att göra och är utom vår kontroll.

Ge oss bilden mer i detalj i dag kring ekonomin ?

- Det är som sagt en negativ balans i dag men planen är att starta ett investbolag. Folk ska kunna investera bolaget med möjlighet till del av nettovinst av en spelarförsäljning - om klubbens ekonomi tillåter.

- Långfristiga skulder ska omvandlas till andelar.

Michael Schahine tillträdde vd-rollen på deltid redan i somras och fram till för en månad sedan har han jobbat 20 procent - detta för att fasa ut sig från det vd- uppdrag han lämnat inom näringslivet.

Vilka bitar inom ÖFK har varit viktigast. Vad har du prioriterat mest under denna första tid för att lösa först och främst den akuta ekonomiska situationen?

- Vi har fått en nystart och det är möten, möten, möten. Vi har stora förhoppningar om att hitta en ny stor partner eller flera mindre.

- Men mest har jag tittat på bokföring och kassaflöde - men så mycket handlar också om sponsorer och framtida investerare, jag måste visa, vi måste visa att vi fått en nystart.

- Först och främst ska jag inåt skapa förutsättningar, motivation, personal måste trivas, motivation och så lite halvtråkiga saker som budget 2021. Jag menar för utomstående är det kanske inte lika roligt som att vinna matcher.

Utåt sett då, vad handlar det om?

- Bygga förtroende, kontakter med tilltänkta investerare. Förklara var vi står, hur vi ska bygga klubben, hur vi hanterar ett skadat förtroende.

- Jag och vi ska - och måste jobba hårt för att återupprätta förtroendet. Jag menar alla vill ha en elitklubb i Östersund, det är vår uppgift att se till så att det fortsätter att vara så.

Hur ser du på den misstänksamhet som rimligen finns?

- Men misstänksamhet. Jag tror inte det handlar om det...

- Nej, jag tror det handlar om att ställa frågor och att folk ska få göra det. Och svaren i från oss ska ha substans - inte några tomma ord. Vi ska åstadkomma saker och det genom ekonomisk disciplin.

Har du med tanke på väldiga problemen en exakt bild av hur Östersunds FK återigen ska bli välmående och så respekterad som under de stora åren av framgång?

- Naturligtvis har jag det, jag använder min erfarenhet som näringslivsledare, det är ingen rocket science. Det handlar som sagt om disciplin. Ta budget: Det finns inget annat än att hålla budget.

Berätta om dagssituationen och vad ditt arbete kretsar mest kring just nu?

- Lätta balansräkningen och göra det väsentligt.

- Träffa nya investerare med målet att stärka klubbens likviditet. Det är möten, möten, möten med folk.

Är du orolig?, hur hanterar du det stora ansvaret ställt mot den mycket svåra situationen du kommit in i?

- Orolig, ja det är jag till vi är i mål. Men jag måste vara orolig för annars slappnar jag av. Men så har vi elefanten i rummet: corona. Jag kan bara hoppas att Sef tar hänsyn till det när man tittar på vår ekonomi.

Sista frågan, sover du gott med så mycket som ändå ännu väntar på sin lösning?

- Jaja, jag är van vid påfrestningar från näringslivet. Jag har varit med om värre saker.

- Men det kanske viktigaste är hur vi håller på att förändras och hur Amir Azrafshan har förändrat oss. Jag är ofta kring spelartruppen och ser hur det ser ut och jag får så mycket energi av det. Det gör mig så glad.

- Lägg till det att vi håller på att lyfta vår akademi och den grund den ska ge oss inom en 5-7 års period.



Östersunds FK hade för senaste räkneskapsåret en redovisad omsättning på 51,5 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på 22,6 miljoner kronor. Det ska närmast jämföras med året innan då omsättningen var uppe i 140 miljoner och det egna kapitalet 23 miljoner kronor.

