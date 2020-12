Pelle Olsson tillbaka i allsvenskan

Sommaren 2016 lämnade Pelle Olsson tränarskapet hos allsvenska Djurgården. Säsongen 2021 är han tillbaka i Allsvenskan. Men inte hos Djurgården, utan hos sin tidigare klubb Halmstad, med vilka han spelat två säsonger under mitten av 1980-talet.

Det var under uppmärksammade former som Pelle Olsson lämnade Djurgården sommaren 2016 och ersattes av Mark Dempsey. Därefter har Olsson tränat AFC Eskilstuna och har de senaste säsongerna försökt ta upp klassiska Sandvikens IF i superettan men misslyckats. Gästrikarna avslutade säsongen fem poäng från kvalplats till superettan.

Nu står det dock klart att det blir allsvensk comeback för Olsson. Och det i den klubb han spelade för 1986 och 1987, Halmstad BK som 2021 gör comeback i allsvenskan.

Hos hallänningarna ska Olsson främst fungera som fotbollsanalytiker och scout och vara tränaren Magnus Haglunds behjälplig.

- Det ska bli roligt att komma tillbaka och att få jobba tillsammans med Magnus. Under min tränarkarriär har jag några gånger varit på gång tillbaka, men nu trodde jag inte längre att det skulle bli av. Men det öppnade upp sig och det känns väldigt bra, säger Pelle Olsson till hbk.se.

I Halmstad efterträder han Reine Almqvist som haft uppdraget innan honom.

- Att ersätta Reine innebär ett stort ansvar för mig. Reine är otroligt kompetent inom fotbollen, säger Olsson.

Tränaren Magnus Haglund är också glad för att det blir just Pelle Olsson som ersätter Almqvist.

- Liksom Reine är Pelle en väldigt skicklig fotbollsanalytiker och deras profiler är ganska lika, då båda har lång erfarenhet inom elitfotbollen. Hans huvuduppgift hos oss kommer att bli analytiker och scout, säger Haglund.





Matchrapporter: Halmstad säkrade seriesegern efter 1–0 mot Örgryte Seger gör att Halmstad är klart för Allsvenskan Formstarka Halmstad tog ännu en seger