Intresserar AIK, MFF och Bajen - redo att ta nästa steg: ”Det är klart”

Jetmir Haliti utvecklades till en av superettans mest intressanta mittbackar under fjolåret. Nu har en rad allsvenska klubbar visat intresse - bland dem MFF, AIK och Hammarby.

Nu är 24-åringen redo för nästa steg.

– Jag vill till en klubb där jag trivs och där jag får speltid, säger han.

Jetmir Haliti har haft en nyckelroll i Jönköpings Södra under säsongen. När laget drabbades av skadebekymmer under inledningen av säsongen fick wingbacken hoppa in centralt i backlinjen och där har 24-åringen gjort stor succé och nu jagas han av flera allsvenska klubbar.

– Inför säsongen sa Brännström (J-Södras tränare 2020) att jag var tilltänkt som wingback men sedan åkte vi på skador och jag fick hoppa in som mittback. Det kändes egentligen fantastiskt bra redan från början. Jag passade in i Brännströms fotboll perfekt och när det även gick bra för laget så gick det även väldigt bra för mig.

Vad säger du om utväxlingen du fått som mittback?

– Jag har varit skadefri och fått spela mycket matcher. Jag vet vad jag går för och att få en hel säsong där jag är helt skadefri har betytt mycket för min utveckling. Sedan ska ”Brännan” (Andreas Brännström) ha stor, stor eloge för hur mycket han hjälpt mig att utvecklas i min fotboll, säger Jetmir Haliti och fortsätter:

– Brännström är klass. Det är sjukt att han inte är i en allsvensk toppklubb. Sedan tror jag många gillar hur han är som människa. I mitt fall så har han hjälpt mig att förstå hur viktigt det är med sömn, kost och allt möjligt. Det är en fantastisk människa som har varit extremt viktig för mig.

Ser du dig som mittback nu?

– Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag svarat att jag är en wingback. Nu föredrar jag nog mittbacksplatsen, men egentligen spelar det inte så stor roll. Jag ser det som ett plus att jag kan spela på flera positioner.

I förra veckan kom Kvällsposten med uppgifter om att att Malmö FF och Hammarby båda tittar på Jetmir Haliti - precis som Mjällby AIF och den allsvenska nykomlingen Degerfors IF. Senare kunde FotbollDirekt även avslöja att AIK gett sig in i kampen om 24-åringen, som har kontrakt med J-Södra över säsongen 2021.

– Det är klart att jag vill spela på en så hög nivå som möjligt. Sedan är det viktigt för mig att det sköts på ett snyggt och smidigt sätt eftersom att jag är väldigt tacksam gentemot J-Södra, men det är klart jag vill uppåt.

Om det blir ett allsvenskt klubbyte, tänker du främst på speltid eller storlek på klubb då?

– Det är klart att jag måste fundera över vart jag passar bäst in och att mina chanser till speltid är goda. Jag vill till en klubb där jag trivs och där jag får speltid. Det är extremt viktigt.

Hur har din relation till MFF sett ut med tanke på att du är uppvuxen i Malmö?

– Det är klart att jag har en relation till Malmö. Jag har bott där i hela mitt liv bortsett från de två senaste åren i Jönköping. Man har alltid haft koll på dem och speciellt när ens barndomsvänner spelade där. Sedan har man gått på en del matcher när man fått gratisbiljetter och sådär.

– Men jag spelar fotboll för att jag älskar fotboll och då blir speltid såklart väldigt viktigt för mig.

Har du något konkret att ta ställning till just nu?

– Det är klart att jag kollar på mina alternativ, men det där får du ta med min agent Nima Modyr.

Men du känner dig redo för allsvenskan?

– Ja det är klart. Sedan är fotboll, fotboll och man vet aldrig vad som kan hända. Det kommer lösa sig bra oavsett.

