BBC: Manchester United tittar på Hjulmand

Manchester United vill värva mer.

PL-klubben tittar på Sportings Morten Hjulmand.

Detta enligt BBC.

Manchester United tittar på ytterligare ett nyförvärv. Enligt uppgifter ser de ut dra sig ur jakten på Carlos Baleba, då Brighton inte vill sälja.

Nu visar de intresse för Sportings Morten Hjulmand. Enligt BBC:s uppgifter kommer dansken att göra en flytt i sommar men det återstår att se vart.

Hjulmand tränades under Ruben Amorim, som är tränare för Manchester United.

Morten Hjulmand står noterad för totalt 98 matcher i Sporting och har ett kontrakt som sträcker sig till sommaren 2028.