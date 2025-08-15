Officiellt: Liverpool värvar Leoni
Liverpool har gjort klart med Giovanni Leoni.
Mittbacken ansluter från Parma på ett långtidskontrakt.
– Jag är väldigt glad över att vara här, säger han.
Liverpool kickar i gång Premier League i kväll. Bara några timmar innan avspark presenterar klubben ett nyförvärv.
Det är mittbacken Giovanni Leoni som ansluter från Parma. 18-åringen skriver ett långtidskontrakt med de regerande ligamästarna.
– Jag är väldigt glad över att vara här. Det är verkligen en fantastisk känsla och jag är hedrad över att vara här, säger Leoni i ett uttalande.
Enligt transfergurun Fabrizio romano landar affären på ungefär 35 miljoner euro, motsvarande 390 miljoner kronor.
Leoni har Padova som moderklubb och har även representerat Sampdoria.
