Officiellt: Liverpool värvar Leoni

Liverpool har gjort klart med Giovanni Leoni.

Mittbacken ansluter från Parma på ett långtidskontrakt.

– Jag är väldigt glad över att vara här, säger han.

Liverpool kickar i gång Premier League i kväll. Bara några timmar innan avspark presenterar klubben ett nyförvärv.

Det är mittbacken Giovanni Leoni som ansluter från Parma. 18-åringen skriver ett långtidskontrakt med de regerande ligamästarna.

– Jag är väldigt glad över att vara här. Det är verkligen en fantastisk känsla och jag är hedrad över att vara här, säger Leoni i ett uttalande.

Enligt transfergurun Fabrizio romano landar affären på ungefär 35 miljoner euro, motsvarande 390 miljoner kronor.

Leoni har Padova som moderklubb och har även representerat Sampdoria.

