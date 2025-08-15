JUST NU: Fyra nyförvärv startar för Liverpool

Premier League är tillbaka.

Liverpool tar emot Bournemouth.

Matchen startar 21.00.

Premier League drar i gång under fredagkvällen. Det är de regerande mästarna Liverpool som tar emot förra säsongens tabellnia Bournemouth på Anfield.

Inför matchen presenterar Liverpool-tränaren Arne Slot sin första startelva för säsongen. I elvan finns fyra av nyförvärven. Värvningarna Milos Kerkez och Jeremie Frimpong startar på varsin kant i backlinjen. Där till finns även Hugo Ekitike och prestigevärvningen Florian Wirtz med.

Startelvor:

Liverpool: Becker – Frimpong, Konaté, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Bournemouth: Petrovic – Smith, Diakite, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Brooks, Tavernier – Evanilson