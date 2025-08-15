Uppgifter: Nottingham Forest vill värva Lewis

Nottingham Forest tittar på en ny försvarare.

Enligt Talksport vill Forest värva Manchester Citys Rico Lewis.

Nottingham Forest vill värva från en ligakonkurrent. Enligt Talksport vill Forest värva Manchester Citys högerback Rico Lewis.

Klubben är redo att höja spelarens lön för att få igenom en affär. Samtidigt rapporterar Talksport att Lewis överväger erbjudandet.

Daily Mail rapporterar samma uppgifter.

Rico Lewis har gjort totalt fem mål och nio assist på 94 matcher för Manchester City.