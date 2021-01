Blåvitts sportchef om kritiken: "Diskussionen blir skev"

Under flera säsonger fanns en ofta uttalad satsning på ungdomar i IFK Göteborg. Snittåldern har länge varit bland allsvenskans lägsta - under 2020 plockade klubben sedan in flera hemvändare som alla är över 30 år. Hur ser strategin ut inför 2021?

– Det är en balansgång att ha ett lag som är bra rent kvalitativt men också intressant ur ett åldersperspektiv, säger klubbens sportchef Pontus Farnerud.

2020 blev en lång och motig säsong för IFK Göteborg. Tränarbytet från Poya Asbaghi till Roland Nilsson gav aldrig någon sensationell effekt och det allsvenska kontraktet säkrades först med två omgångar kvar.

Sedan säsongsavslutningen har analysarbetet pågått för fullt på Kamratgården och sportchefen Pontus Farnerud ger sin bild av varför Blåvitt aldrig lyfte ifjol.

– Vi har såklart analyserat varför vi inte fick resultaten med oss och varför vi i slutändan fick kriga för att hänga kvar i allsvenskan. Framförallt så gick vi in i säsongen med en tunn trupp och när det sedan blev klart att det skulle bli en ”coronasäsong” kändes det som att vi inte riktigt var redo. Vi fick tidigt skador på nyckelspelare och det blev bekymmersamt. Det är den väldigt korta versionen, säger han.

Skadebekymren och de skrala resultaten gjorde också att klubben agerade på spelarmarknaden. In kom Jakob Johansson, 30, Alexander Farnerud, 36, Mattias Bjärsmyr, 35, Pontus Wernbloom, 34, och Sebastian Eriksson, 31. Nyförvärven fick snittåldern att skjuta i höjden och yngre spelare förpassades till bänken - det utan att resultaten blev särskilt mycket bättre.

– Det känns som att många säger att vi hade den yngsta truppen när vi gick in och den äldsta när vi avslutade allsvenskan och det är ju inte sanningen. Det var flera allsvenska spelartrupper som var äldre än vår och i slutet av säsongen låg vi någonstans i mitten vad gäller ålder, säger Pontus Farnerud och fortsätter:

– Vi kände där och då att vi behövde bredda truppen. Utifrån budget och spelares egna önskemål blev det naturligt att vi plockade in de spelare vi gjorde under sommaren. Vi hade satt oss i en situation där vi behövde förstärkning och då passade det bra med flera spelare som ville hem.

Pontus Farnerud lyfter även det faktum att flera yngre spelare lyftes upp i a-truppen under samma period.

– Värvningarna vi gjorde ändrade åldersstrukturen men vi vill såklart fortsätta jobba med att både plocka in yngre spelare och lyfta upp egna spelare från akademin. Det gjorde vi också med Jesper Tolinsson och Isak Dahlqvist, som inte fick lika mycket speltid men som är en spelare vi tror på.

Efter säsongen har tre spelare över 30-strecket, Alexander Farnerud, André Calisir och Sargon Abraham, lämnat klubben och truppen har för tillfället en snittålder på 24.67 år.

– Diskussionen blir kanske lite skev. Sedan är det klart att vi ställde upp med äldre startelvor i vissa matcher, men när vi går in i nästa säsong tror jag att vi kommer vara där vi vill vara när det gäller den biten. Vi har gett oss själva bättre förutsättningar att lyckas med det än inför 2020.

Hur har ni tänkt hitta balansen mellan yngre och äldre vad gäller speltid?

– Vi har som uttalat strategi och policy i klubben att både lyfta upp spelare och ha en a-trupp bestående av flera spelare som är fostrade i akademin. Det kommer vi fortsätta med.

– Sedan är det som sagt en balansgång, men det är framförallt tränarens ansvar att hitta rätt idéer och mitt är att ge dem bästa förutsättningar för att vi ska kunna ha ett lag som både är bra rent kvalitativt men också intressant ur ett åldersperspektiv.

Marcus Berg, Oscar Wendt och Gustav Svensson är alla över 30 år, hur tänker du som sportchef om de också vill vända hem?

– Det är en speciell situation och jag tror att vi i IFK Göteborg är ganska unika i det. Det är inte många klubbar som har möjligheten att plocka hem spelare som har varit ute och har en så stark koppling. Vi har såklart kontakt med dem och det finns fler spelare där ute som skulle vara intressanta för oss. Men det viktigaste för oss är ju såklart vad spelarna kan bidra med rent kvalitetsmässigt och helheten vad gäller exempelvis truppbygge och ekonomi.

Ni hade länge en uttalad strategi där satsning på ungdomar låg i fokus, har det ändrats något?

– Det är ofta en ekonomisk fråga. Ibland har du inte möjlighet att göra annat än att satsa på spelare underifrån, med det sagt så är det något vi vill arbeta efter hela tiden och därför ska kanske de spelare vi plockar in utifrån främst bidra med spets. Sedan spelar såklart budget inför respektive säsong stor roll.

Hur ligger ni till med truppbygget just nu?

– Det är pågående. Vi har en hel del bollar i luften just nu och det kommer säkert vara så en tid framöver också. Det är upp till mig att få ihop truppen på bästa sätt utifrån de förutsättningar vi har och göra det så bra som möjligt, säger Farnerud och fortsätter:

– Sedan ska man inte vara naiv heller. Vi ser hur Hammarby lägger miljoner på Selmani, Malmö FF plockar hem landslagsspelare, Häcken med Jeremejeff, IFK Norrköping med köpet av Haksabanovic och så vidare. Det är bara att inse att vi inte är där just nu och att vi har en bit kvar innan vi har samma möjligheter som de klubbarna. Men vi jobbar för att komma dit och förhoppningsvis kommer vi ha lite bättre förutsättningar inför 2021 än vad vi hade inför 2020.

