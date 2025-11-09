Malmö vinner, Gais floppar och Elfsborg får en ny tuff säsong.

Superdatorn BETSiE har förutspått hela allsvenskan 2026.

Säsongen har inte ens hunnit ta slut, men efter de sista matcherna av allsvenskan 2025 blickar vi redan framåt mot en ny, spännande säsong 2026.

Efter söndagens allra sista allsvenska matcher har FotbollDirekt rådfrågat superdatorn BETSiE för att svara på frågan; hur slutar allsvenskan 2026?

Superdatorn använder omfattande matchdata, ekonomiska förutsättningar och spelarvärden för att simulera matcher 20 000 gånger, och efter BETSiE:s simuleringar kan vi nu presentera en fullständig tabell till nästa år.

✔️ BETSiE har utgått från att IFK Norrköping vinner kvalet mot Örgryte!

Enligt BETSiE är det årets stora fiasko, Malmö FF, som kommer att stå som allsvensk mästare i november 2026. Den allsvenska sexan väntas ha en vinstchans på nästan 40 procent (39,6), medan andraplacerade Hammarby förutspås sluta tvåa för tredje året i rad.

Årets stora succé Mjällby AIF väntas däremot ha ett tufft 2026 och slutar femma i tabellen enligt BETSiE, med bara nästan tre procent chans till att säkra det andra raka SM-guldet. Samtidigt placeras tabelltrean Gais i mitten av tabellen.

Sjunde-placerade AIK väntas också gå mot ett nytt år och placeras av BETSiE på sjundeplats igen i allsvenskan 2026, bakom ärkerivalen Djurgården på en tredjeplats i tabellen. Även Elfsborg, som kommer från en tuff säsong 2025, väntas sluta på den undre halvan nästa säsong.

Nykomlingarna Kalmar FF och Västerås SK väntas gå mot tunga återkomstsäsonger, där KFF spås sluta som nästjumbo och därmed få återvända till superettan till 2027 tillsammans med jumbon Halmstads BK. VSK, å andra sidan, klarar sig kvar enligt BETSiE och slutar på en 13:e plats i tabellen, medan IFK Norrköping får kvala igen.

Så slutar allsvenskan 2026

1 Malmö FF 2 Hammarby IF 3 Djurgårdens IF 4 IFK Göteborg 5 Mjällby AIF 6 IK Sirius 7 AIK 8 BK Häcken 9 Gais 10 IF Elfsborg 11 IF Brommapojkarna 12 Degerfors IF 13 Västerås SK 14 IFK Norrköping 15 Kalmar FF 16 Halmstads BK Källa: BETSiE

