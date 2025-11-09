30 000 stannade för att hylla trion som försvinner 

AIK har tackat av tre namn som nu försvinner.

Efter den tunga förlusten mot Halmstad så fick Anton Salétros, John Guidetti och Thomas Isherwood ta emot ovationer från 30 000 åskådare.

Foto: Bildbyrån

AIK förlorade med 0-2 mot ett imponerande Halmstad men trots den tunga förlusten så dröjde sig den stora publiken kvar efteråt på nationalarenan i Solna.

En trio namn gjorde nu sin sista match för AIK.

De som fick möta hyllningarna var John Guidetti, Anton Salétros och Thomas Isherwood. Den förstnämnde som nu kan ha gjort karriärens sista match hade med sig sin familj på innerplanen.

– Efter tre och ett halvt år är det dags för mig att lämna AIK. Det har varit mycket blod, svett och tårar och det blev inte riktigt som jag hoppades. Jag kommer dock främst minnas min tid i AIK med glädje. Det var fantastiskt att till slut få bära AIK-tröjan och jag har hela tiden känt ett enormt stort stöd av supportrarna, sa Guidetti till klubbens hemsida.

När det kommer till Salétros så fanns banderoller med texterna:

”Du återvände när det blåste” och ”Anton Salétros vår lagkapten”.

– Det är nu dags för mig att ta nästa steg i min karriär och lämna AIK. Jag vill börja med att tacka klubben, mina lagkamrater, ledarstaben och alla som arbetar runt laget för ett bra samarbete och för förtroendet som jag har fått under min tid här. Ett särskilt tack går till er supportrar. Ert engagemang och ert stöd, både på nationalarenan och i vardagen, betyder mycket. Att representera AIK inför er är något jag är stolt över och kommer att bära med mig. AIK har gett mig viktiga erfarenheter och fina minnen. Jag ser fram emot att följa klubbens fortsatta resa och önskar er all framgång framöver. Tack för tiden tillsammans — vi ses igen, sa lagkaptenen i ett uttalande på klubbens hemsida när det stod klart att han lämnade.



