TRE PUNKTER: ”Besaras ord kommer eka hela vintern”

STOCKHOLM. ”Nästa år, då jävlar”. Nahir Besaras ord på innerplan efter slutsignal fick öronbedövande jubel och applåder.

Hammarby har gjort en fantastisk säsong och avslutade nu med att köra över Elfsborg med 3-0.

Nästa år kan Bajen mycket väl vara favorit till guldet, för de ser oförskämt bra ut.

Elfsborg var chanslösa – Besaras ord kommer eka hela vintern

Det var aldrig något snack om saken på 3Arena i dag. Hammarby var numret för stort för Elfsborg. Boråsarna var i ärlighetens namn aldrig nära att hota tabelltvåan som avgjorde det här mötet med 3-0 redan efter timmen spelad. Bajen ser oförskämt bra ut och Nahir Besaras ”nästa år, då jävlar” på innerplan efteråt med mikrofonen i handen är ord som kommer eka hela vintern för alla bajare. Behåller man stommen och tränare Kim Hellberg kan laget mycket väl vara favorit till guldet nästa säsong.

Sparkapitalet är enormt, Hammarby

Okeke, Noah Persson och Nikola Vasic värvades alla in i slutet av sommarfönstret men ingen av dem har hittills fått visa vad de går för, åtminstone inte Persson och Vasic som efter sina skadebekymmer blir ett enormt sparkapital nästa säsong. Men även Okeke visade från start nu mot Elfsborg vilken x-faktor han är med sin speed och finurlighet på kanten. Okeke kan bli en otäck överraskning för allsvenska ytterbackarna nästa säsong, var så säkra.

Smolket i glädjebägaren: Besaras uteblivna skytteligaseger

De stod på 17 mål alla tre inför slutomgången: Ibrahim Diabate, August Priske och Nahir Besara. Nu efter avslutningen står det klart att det inte blir någon skytteligaseger för Nahir Besara som trots flera försök förblev mållös mot Elfsborg. I stället delar Diabate och Priske på det som nätade för sitt Gais respektive Djurgården i dag och landar på 18 mål vardera. Nu är Besara en prestigelös man och jag tror inte veteranen bryr sig över detta alls.