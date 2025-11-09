Delad skytteligatitel mellan Priske och Diabate

Allsvenska skytteligan levde ända in i sista omgången.

Det slutade i delad seger mellan Djurgårdens August Priske och Gais Ibrahim Diabate.

Det stod mellan Hammarbys Nahir Besara, Djurgårdens August Priske och Gais Ibrahim Diabate om skytteligasegern. Inför den sista omgången låga alla tre på 17 mål vardera.

När alla spelares respektive matcher var slut stod det klart att både Priske och Diabate landar på 18 mål vardera. Gais-anfallaren såg länge ut att ta titeln för sig själv men ett sent mål av Djurgårdens succédansk innebar att båda landade på lika många fullträffar.

Fullträffen för Diabate kom mot MFF efter att Gais tilldelats en straffspark. Då klev Diabate upp och satte den i Robin Olsens högra hörn. MFF-keepern gick åt rätt håll men straffsparken var för hårt slagen.

August Priske anslöt till Djurgården sommaren 2024 och förra säsongen blev det noll mål i ligan.