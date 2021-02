Hur kan Malmö vinna Allsvenskan även denna säsong?

En stor fråga under 2021 är vem som kommer att vinna årets upplaga av Allsvenskan. De senaste sju säsongerna har Malmö FF stått som vinnare fem gånger, och laget är favoriter till att ta hem guldet även i år. Malmö FF är ett lag där det finns många bra individuella spelare, men det är också ett lag som spelar tillsammans för sitt gemensamma mål: att stå som vinnare när säsongen är slut. Vad krävs för att Malmö FF ska klara att göra om bedriften och vinna Allsvenskan igen?

Dansk lagkapten och tränare

En stor anledning till Malmö FF har haft en så stor framgång är att både deras tränare och lagkapten ställer stora krav både på träningen och varje enskild spelare. Malmö FF har inför den här säsongen ett starkt lag med många bra spelare. Lagkapten för Malmö FF är den danske spelaren Anders Christiansen som tagit över efter Markus Rosenberg, som slutade sin karriär under 2020. Anders Christiansen är den andra lagkaptenen för Malmö FF som inte är svensk.

Tränaren för Malmö FF är Jon Dahl Tomasson, som även han kommer från Danmark. Han har varit huvudtränare för Malmö FF sedan 2020. Tillsammans har tränare, lagkapten och spelare ett tydligt mål för 2021 och det är att vinna Allsvenskan och ta sig vidare till Champions League.

Experterna sätter sina odds på Malmö FF

Malmö FF är favoritlaget för att kamma hem guldet i årets upplaga av Allsvenskan. Trots att det aldrig med någon säkerhet går att säga på förhand vilket lag som kommer att vinna, är oddsen för att Malmö FF ska lyckas även i år, väldigt bra. Många fotbollsintresserade föredrar att spela online och att sätta ett odds på vilket lag som kommer att vinna Allsvenskan är inget undantag i det fallet. För att kunna satsa rätt är det viktigt att spelarna håller koll på odds online för att kunna göra en väl avvägd, och förhoppningsvis vinstrik, satsning.

Ett odds skapas utifrån olika parametrar. Det handlar bland annat om vilken sammansättning laget har (om en eller flera nyckelspelare är skadade etc.) och hur laget har spelat under den föregående säsongen, både i Allsvenskan och utländska ligor. En tungt vägande anledning att Malmö FF är favoriter att vinna Allsvenskan 2021 är just deras framgångar i UEFA Europa League.

Allsvenskan börjar i april och Malmö FF börjar med ett tuff fajt och tar emot en av de andra topptippade klubbarna - Hammarby IF. Detta följs av en resa till Göteborg för ett bortamöte mot BK Häcken.

Vinnaroddsen på Malmö FF 2021:

Allsvenskan: 1.90

Svenska Cupen: 3.00

Dubbeln: 5.00

Flest mål i Allsvenskan: 2.00

Viktigt att inte tappa fokus

Trots att Malmö FF är storfavoriten för många är det viktigt att laget inte tappar fokus utan att de fortsätter att spela tillsammans som ett homogent lag. Laget har även en del nya spelare som nu får en chans att visa vad de kan och blomstra. En av dessa spelare är Amin Sarr som inte är mer än 19 år gammal, men som väntas få sitt stora genombrott under 2021. Han är en snabb spelare med ett bra löpsteg som förhoppningsvis kommer ge lite extra skjuts i spelet. För att ha optimala möjligheter att vinna Allsvenskan 2021 är det viktigt att inga spelare skadar sig eller säljs till någon annan klubb.

Malmö FF håller även på att värva nya spelare då det finns planer på att både sälja och värva spelare till laget. Spelare som är aktuella att säljas till andra klubbar är Anders Christiansen och Anel Ahmedhodzic. Dessutom har Isaac Kiese Thelin lämnat klubben efter sin lånesäsong och spelar numera i turkiska Kasımpaşa SK.

Ett lag med en rik historia

Malmö FF är ett lag som under åren har producerat många bra spelare som har gått vidare och spelat för stora fotbollsklubbar världen över. Malmö FF grundades redan 1910 och fotbollsklubben har sedan dess blivit svensk mästare 21 gånger och har vunnit Allsvenskan 24 gånger, varav den senaste var 2020. De har även vunnit Svenska cupen 14 gånger.

För att behålla guldet i Allsvenskan även 2021 måste Malmö FF fortsätta att spela som ett lag och använda sina spelare på bästa sätt. Malmö FF har lagt mycket tid på att fortsätta att utveckla sina spelare och bygga ett sammansvetsat lag. Fokus ligger på att ta sig till Champions League, och Allsvenskan är ett steg på vägen mot det målet.

Att vinna Allsvenskan två år i rad kan vara väldigt svårt, men enligt Malmö FF själva är det inte omöjligt. Laget går in med en hunger för att vinna och att göra sitt bästa för att ta guldet hela vägen hem till Malmö.