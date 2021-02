Skägget litar på Real Madrid trots allt

Att lösa storfotbollen är en daglig utmaning för de spelintresserade - och att göra det på Svenska Spels streckspel är alltid lika kul. Klassikerna STRYKTIPSET och EUROPATIPSET fortsätter att betala ut rejäla pengar och det dagliga spelet TOPPTIPSET är också mycket populärt, med chans till trevlig utdelning på "bara" 8 rätt. Vi har plockat in spelveteranen "Skägget" för att lösa utmaningen - håll tillgodo och rygga enkelt hans roliga system!

Skägget spikar

Det är inte speciellt svårt att snacka ner Real Madrid, om man är på det humöret. I helgen fick man slita rejält för att slå jumbon Huesca och dessförinnan blev det hemmaflopp mot Levante. Läget i truppen fortsätter dessutom att vara rätt rejält rörigt, med Sergio Ramos och flera andra bra namn på skadelistan. Kroos är dessutom avstängd. Ändå väljer jag att spika Real i kvällens "lillderby" mot Getafe. Att Atletico Madrid tappade poäng igår var en liten boost för Real och nu är det ett ovanligt formsvagt Getafe som gästar. Senast stack det till slut iväg till 0-3 mot Getafe och nyligen 1-5 i baken mot Athletic Bilbao. Offensiven har varit tunn hela säsongen och mot Real är statistiken hemsk: på de 13 senaste mötena är det 12-1-0 i Reals favör! Den som vill gardera Real Madrid får förstås göra det men jag är trygg med spiken.

Skäggets sköna

Det är seriefinal i League One ikväll då Hull tar emot Lincoln. Att Hull är så pass bra med i toppen tycker jag är överraskande. Laget brakade ur The Championship på ett väldigt risigt sätt i somras och att man "landat mjukt" i tuffa League One är förvånande. Nu har man dock förlorat två av de tre senaste och 0-1 i baken mot jumbon Burton i helgen var INTE snyggt. Likblek insats. Då övertygar Lincoln betydligt mer. I helgen körde man över Gillingham borta med 3-0 och just bortaspelet har varit brutalt starkt: raden 9-2-1 med 19-5 i målskillnad säger det mesta. Det börjar verkligen lukta The Championship om lilla Lincoln och när jag nu tittar på streckfördelningen är det uppenbart att folket överskattar Hull. X2 är en skön lösning i seriefinalen!