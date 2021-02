Utrymmet har krympt för Rodic - tror inte på lösning med Bajen

En andra sejour ser nu inte längre aktuell ut. Norrmännens utrymme ser ut att ha krympt för en lösning med Hammarby.

– Som det är nu så jobbar vi med andra spelare som vi måste få på plats först. Så det har inte varit någon tanke från vår sida just nu om att få till det, säger Odds sportchef Tore Andersen.

Hammarby lånade ut Vladimir Rodic till norska Odds BK i höstas. Ont om speltid i Bajen gjorde att 2018 års stora grönvita värvning drog västerut och spelade klart säsongen i Eliteserien.

Det blev tio matcher oktober-december, där den sista kom så sent som två dagar före julafton.

Hammarbys sportchef Jesper Jansson var tydlig om Rodic efter avslutningen i Norge i julas

– Det är inte aktuellt. Utgångspunkten nu är att han finns med när Hammarby startar säsongen i januari. Vi får tillbaka en otroligt proffsig spelare, sade han till FotbollDirekt.se 22 december.

Men kollegan i Odd, Tore Andersen, var öppen för en diskussion om förlängning eller rent av en permanent lösning - han ville inte utesluta att man kunde försöka få till det:

– Nej, det är inte uteslutet. Det är något vi får ta upp efter semestern. Sedan har jag inte snackat med Jesper Jansson ännu. Det är något vi får ta då den 20 januari, vi ska höras igen då, sade han innan nyår och berömde Rodic:

– Väldigt positivt intryck, ett lån vi har haft mycket glädje av.

Nu är försäsongen i gång i Norge och han är inte lika övertygad, även om han inte utesluter det.

– Som det är nu så jobbar vi med andra spelare som vi måste få på plats först. Så det har inte varit någon tanke från vår sida just nu om att få till det. Det är andra spelare som vi måste få på plats, säger Andersen till FotbollDirekt.se i dag.

– Det är inte oaktuellt, men vi håller på med andra positioner som vi vill förstärka först, så får vi se vad som finns kvar (ekonomiskt) efter det.

Han konstaterar också att det är svårt att ta in spelare just nu. Pandemirestriktioner i Norge gör att det inte går att spela träningsmatcher, nya spelare utifrån måste visa upp negativa test för att komma in i landet, och därefter sitta i karantän.

– Det är som det är, det är inresekarantän och de måste ha negativa tester för att komma in i truppen. Så när vi ska ta in spelare ska vi vara säkra på att det är spelare som vi kan tänka oss att satsa på . Vi är i stort nöjda med truppen, vi får se om det händer något ut ur vår trupp först innan vi tar in något.

Rodic själv är inställd på att stanna och spela för Hammarby i år - det säger han till fotbollskanalen.se i dag.

– Det är min plan. Du vet vad jag känner för Hammarby, och jag har alltid högt ställda mål för mig själv och laget.

Vladimir Rodic har kontrakt med Hammarby till och med säsongen 2021.

